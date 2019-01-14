Oppo, Giriş Seviye Ürünleri İçin 'Zhimei' Markasını Tanıttı

Mobil teknolojiler konusundaki yatırımlarını genişletmeyi hedefleyen Oppo, bu hedef doğrultusunda şirketin yeni alt markası Zhimei'yi tanıttı.

Çinli şirketlerin büyüme hamleleri neticesinde alt markalar piyasaya sürme hamleleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, akıllı telefon serisi olan Redmi’yi şirkete bağımlı bir alt marka haline getirmişti. Bugün de Asya pazarındaki popüler akıllı telefon markalarından biri olan Oppo, Zhimei adlı yeni bir alt marka duyurdu. Oppo’nun giriş seviye ürünlerini temsil edecek bu marka, ayrıca Oppo’nun diğer pazarlara açılacağının da bir sinyali olarak yorumlandı.

Oppo, dünyanın en büyük akıllı telefon markalarından biri olsa da küresel pazara açılmış durumda değil ve yeni yeni büyüme hamleleri gerçekleştiriyor. Şirket, tıpkı Xiaomi gibi son teknoloji ürünleri uygun fiyatlı olarak tüketicilerle buluşturmasıyla biliniyor. Oppo, yeni teknolojilerin donanım ve yazılım ile entegrasyonunu derinleştirmek için Zhimei markası üzerinde yatırımlar gerçekleştirecek. Ayrıca Zhimei markası üzerinden çeşitli yapay zeka destekli ve nesnelerin interneti tabanlı ürünlerin piyasaya sürülmesi de söz konusu olacak.

Oppo, Zhimei markasına fazlasıyla önem veriyor. Zira Oppo, eski Oppo Ürün Yönetimi Başkanı (CPO) olan Liu Bo'yu, Oppo Başkan Yardımcısı ve Yükselen Mobil Terminal Bölümü Başkanı olarak atadı. Ayrıca Oppo CEO’su olan Chen Mengyong, Zhimei ile direkt olarak ilgileneceğini ve şirketin bizzat kendisine rapor vereceğini belirtti.