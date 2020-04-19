Çift Kameralı OPPO A12 Satışa Çıktı: Fiyatı ve Özellikleri

Yeni OPPO A12, firmanın A serisi telefonlarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Telefonun Endonezya’da satışa çıkmasıyla birlikte özellikleri de resmi olarak belli olmuş oldu.

Akıllı telefon üreticilerinden olan OPPO, A serisi ürün gamını genişletmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Firma yeni telefonu A12’yi Endonezya’da satışa çıkardı. Böylece cihazın teknik özellikleri de resmi olarak ortaya çıktı.

Telefonun tasarımında elmas kesim arka panel dikkat çekiyor. Telefonun orta üst kısmında bir damla çentik bulunuyor. Arkada iki kamerası bulunan telefon ayrıca parmak izi okuyucuya da sahip.

OPPO A12, uygun fiyatıyla dikkat çekti

OPPO A12 akıllı telefon, Endonezya’da yaklaşık 1.115 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sürüldü. Bu fiyat telefonun 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip modeli için geçerli. Telefonun farklı varyantları da bulunuyor. Cihazın renk seçenekleri arasında ise mavi ve siyah renklerinin olduğu biliniyor.

Telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şu anda bilinmese de fiyat/performans olarak pek de fena bir noktada durmadığı belli. Telefonun ülkemizdeki fiyatı da Endonezya fiyatından çok daha yüksek olmayacaktır.

OPPO A12 özellikleri

OPPO A12 başlangıç seviye bir telefon olarak tasarlandı ve özellikleri de ona göre oldu. Telefonun ekranı 6,22 inçlik HD+ bir ekran ve telefonun ekran/yüzey oranı %89’a ulaşıyor. Telefonda Corning Gorilla Glass 3 ekran bulunuyor. Bu da ekranı daha sağlam hale getiriyor.

Oppo a12 teknik özellikleri: