Son zamanlarda birçok farklı akıllı telefon piyasaya süren OPPO'nun orta sınıfa ait yeni cihazı OPPO A72, Google Play Console'da görüntülendi. Listeleme, cihazın bazı temel donanım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Ülkemizde de hizmet veren teknoloji firması OPPO, bu yıl piyasaya sürdüğü Reno ve Find X modelleriyle pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Amiral gemisi modelleriyle yüzü gülen firma, görünüşe göre şimdi de orta segmentte yer alan A serisine odaklanıyor. Bu kapsamda daha önce firma, 120 Hz ekrana sahip OPPO A92’yi Çin resmi web sitesinde listelemişti.

Şimdiyse A serisine ait bir başka cihaz olan OPPO A72, Google Play Console’da görüntülendi. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon modelinin A92’nin bir alt modeli olarak tanıtılması muhtemel görünüyor. Cihazın Google Play Console’da ortaya çıkan özellikleri de bu iddiayı destekler nitelikte.

Google Play Console’da listelenen OPPO A72’nin temel özellikleri:

Yayınlanan listelemede cihaza ait herhangi bir görsel bulunmuyor, bu yüzden cihazın tasarımı hâlen daha gizemini koruyor. Öte yandan özelliklere geldiğimizdeyse liste, OPPO A72’nin Snapdragon 665 yonga setiyle birlikte geleceğini iddia ediyor. Yonga setine ek olarak 4 GB RAM de cihazda yer alacak donanım özellikleri arasında bulunuyor.

Listelemede cihazda yer alacak ekran hakkında bilgiler de yer alıyor. Buna göre OPPO A72, 1080 x 2400 çözünürlüğü destekleyen Full HD+ bir panel kullanacak fakat bu panelin boyutunun ne olacağı henüz bilinmiyor. Google Play Console’da son olarak akıllı telefonun Android 10 tabanlı ColorOS işletim sistemini kullanacağı bilgisi yer alıyor. Bu noktada daha önce yayınlanan FCC listesinde akıllı telefonun en son ColorOS 7.1 ile çalışacağına dair bilgiler görmüştük.

Google Play Console üzerinde cihazla ilgili yer alan bilgiler şimdilik bu kadarla sınırlı. Öte yandan daha önceki sızıntılar ve iddialar, cihazın 5.000 mAh bir bataryaya sahip olacağını ve çift SIM bağlantısını destekleyeceğini söylüyordu. Bundan önce yayınlanan Bluetooth SIG listesiyse telefonun Bluetooth 5.0’a sahip olacağını ortaya koymuştu.