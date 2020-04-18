OPPO Find X2 Lite, Özellikleriyle Kendi Sitesinde Gözüktü

Akıllı telefon sektöründe kendini giderek daha fazla kanıtlayan OPPO'nun yeni telefonu Find X2 Lite, kendi internet sitesinde gözüktü. OPPO'nun Portekiz sitesinde cihazın özellikleri yer aldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, bugüne kadar piyasaya sürdüğü telefonlarıyla kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı. Her geçen gün pazarda daha fazla paya sahip olan OPPO, bu kez karşımıza yeni bir akıllı telefonla çıktı. OPPO’nun yeni telefonu Find X2 Lite’ın Portekiz internet sitesinde gözükmesiyle cihaz hakkında birçok özelliğe kavuştuk.

OPPO’nun Portekiz sitesinde yer alan detaylara göre Find X2 Lite, 6,4 inçlik 20:9 en boy oranlı OLED ekranla gelecek. Cihaz, 600 nit parlaklığa imkan tanıyacak ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna yer verecek. OPPO Find X2 Lite’ın 2,5D kıvrımlı ekranı, Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

OPPO, iddialı bir 5G telefonla karşımıza çıkacak:

OPPO Find X2 Lite’ın ekranı hakkında konuşacaklarımız yalnızca bunlarla bitmiyor. Cihazın ekranı, Screen Image Engine (OSIE) adı verilen bir teknolojiyi kullanacak. Bu teknoloji sayesinde cihaz, TikTok, VMate, Vigo, Likee ve Instagram gibi bazı uygulamalarda kontrastı ve canlılığı artıracak.

Android 10 tabanlı ColorOS 7 kullanıcı arayüzüyle piyasaya çıkacak olan OPPO Find X2 Lite, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisinden alacak. Cihazda bulunacak yonga setinde bir de 5G modem bulunacak ve şirkete göre böylece cihaz, 1,6 GB indirme hızına kadar imkan tanıyabilecek.

Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisinin yanına bir de LPDDR4x 8 GB RAM eklenmiş olacak ve cihaz, UFS 2.1 128 GB depolama alanıyla gelecek. Kamera kısmına gelindiğinde arka kısımda bizi 48 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP’lik derinlik sensörü karşılayacak. Ön taraftaysa 32 MP’lik bir kamera bulunacak.

OPPO’nun yeni canavarı olarak hitap edebileceğimiz Find X2 Lite, 4.025 mAh’lik 30 W VOOC Flash şarj desteğine sahip olan bir bataryayla gelecek. Cihazın bataryası 20 dakika içerisinde %50’lik şarj seviyesine ulaşabilecek. Cihaz, OPPO’nun Portekiz sitesinde gözükmüş olsa da sayfada cihazın çıkış tarihi ve fiyatı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.