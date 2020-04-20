OPPO A52 Piyasaya Sürüldü: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz günlerde A92s adını verdiği modelini duyurmuştu. Şirket, A92s’nin ardından görece daha düşük bir segmentte yer alan A52 modelini Çin'de piyasaya sürdü.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, geçtiğimiz günlerde A92s adını verdiği modelini duyurmuştu. Şirket, bu sefer de A52 modelini piyasaya sürdü. Haberimizin ilerleyen kısmında özelliklerini daha detaylı olarak aktaracağımız OPPO A52, OPPO A92s’ye göre alt segment bir cihaz olarak karşımıza çıktı.

120 Hz'lik bir ekrana sahip olan OPPO A92s, MediaTek Dimensity 800 yonga setini kullanıyor. OPPO’nun yeni çıkardığı A52 ise 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve Snapdragon 665 yonga setiyle birlikte geliyor.

OPPO A52 nasıl bir telefon?

OPPO A52, 6,5 inçlik 1080 x 2400 piksel FHD+ bir ekrana sahip. Cihazın ekran gövde oranıysa %90,5. Telefonun güvenlik için kullandığı parmak izi okuyucu sensör, cihazın yan tarafında bulunuyor. OPPO A52, gücünü Snapdragon 665 SoC’den alıyor ve ayrıca telefonda Adreno 610 GPU, 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB dâhili depolama alanı bulunuyor.

Telefonun arka tarafında dört adet kamera bulunuyor. Bu kameralar; f/1,8 diyafram açıklığındaki 12 MP ana sensör, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP makro sensörden oluşuyor. Ön tarafta yer alan selfie kamerasıysa 8 MP çözünürlüğünde.

OPPO A52, Android 10 temelli ColorOS 7 ile birlikte kutusundan çıkıyor. Telefonun 5.000 mAh değerindeki bataryası 18 W hızlı şarjı destekliyor. 162 x 75,5 x 8,9 mm ölçülerine sahip olan telefonun ağırlığıysa 192 gram.

OPPO A52 özellikleri:

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 piksel FHD+

6,5 inç, 1080 x 2400 piksel FHD+ RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB GPU: Adreno 610

Adreno 610 İşlemci: Snapdragon 665

Snapdragon 665 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Boyut: 162 x 75,5x 8,9 mm

162 x 75,5x 8,9 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Renk seçenekleri: Siyah, mavi

OPPO A52 fiyatı:

Çin’de satışa sunulan telefonun 8 GB RAM, 128 GB dâhili depolama alanına sahip varyantı 1.599 yuan (vergisiz 1.571 TL) fiyat etiketine sahip. Telefon, ayrıca Çin’de mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle çıkış yaptı.