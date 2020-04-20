OPPO Find X2 Neo, 44 MP Kamerasıyla Ortaya Çıktı

OPPO Find X2 Neo, Reno 3 Pro 5G'nin birebir kopyası olarak karşımıza çıktı. OPPO'nun yeni akıllı telefonu, güçlü özelliklerine rağmen yüksek fiyatıyla cep yakacak gibi görünüyor.

OPPO'nun Find X2 Neo ve Find X2 Lite'ı global olarak piyasaya sürmeyi planladığı zaten biliniyordu. Bununla birlikte OPPO, Find X2 Lite'ı Portekiz'deki resmi web sitesinde listeledi. Ardından birkaç saat sonra OPPO Find X2 Neo, Hollanda'daki bir perakende sitesinde satışa sunuldu.

OPPO Find X2 Neo, Aralık 2019'da Çin'de piyasaya sürülen OPPO Reno3 Pro 5G'nin geliştirilmiş bir versiyonu olarak geldi. İki akıllı telefon hemen hemen aynı görünüyor, ancak Find X2 Neo'da yükseltilmiş 44 MP selfie kamerası bulunuyor.

OPPO Find X2 Neo, üst düzey özellikler ve yüksek bir fiyatla geldi

OPPO Find X2 Neo, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç AMOLED ekran ve sol üst köşede kamera deliğiyle geliyor. Her iki kenarı da kıvrımlı olan ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca cihazda ekran içi parmak izi sensörü de yer alıyor. Telefonda Snapdragon 765G işlemcisinin yanı sıra 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi üst düzey özellikler de bulunuyor.

Find X2 Neo'nun arka tarafında 48 MP ana kamera, 13MP f/2.4 telefoto kamera, 8MP f/2.2 ultra geniş kamera ve 2 MP siyah ve beyaz sensöründen oluşan dörtlü kamera bulunuyor. Ön kamera, daha önce de belirttiğimiz gibi 44 MP olarak geliyor. Reno 3 Pro 5G'de 32 MP selfie kamerası vardı.

Telefon, USB Type-C ile 30 W VOOC hızlı şarjı destekliyor ve 4.025 mAh bataryaya sahip. Ayrıca kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzüyle çıkıyor. OPPO Find X2 Neo, 719 euro (yaklaşık 5420 TL) gibi yüksek bir fiyatla satışa sunuldu.

OPPO Find X2 Neo Özellikleri:

Ekran: 6.5 inç Full HD+ AMOLED, 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 13MP f/2.4 telefoto kamera, 8MP f/2.2 ultra geniş kamera, 2 MP siyah ve beyaz sensörü

Ön Kamera: 44 MP selfie kamerası

Batarya: 4.025 mAh

Bağlantı: 30 W USB Type-C hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzü