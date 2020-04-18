OPPO A92s özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, ana vatanında çıkaracağı yeni telefonunu duyurdu. Şirketin A92s adını verdiği modeli, premium orta segment ayarında bulunuyor.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan OPPO, yeni akıllı telefonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor: OPPO A92s. 5G bağlantı desteği bulunan bu orta segment telefon, şirketin ana vatanı olan Çin’de duyuruldu.

OPPO A92s’in arka tarafında dört adet kamera yer alacak. Cihaz, içerisinde 5G bağlantı desteği olan MediaTek Dimensity yonga setini kullanacak. Cihazın sahip olduğu diğer özellikler de Premium bir orta segment olduğunu gösteriyor.

OPPO A92s fiyatı ve çıkış tarihi

OPPO A92s, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek. Cihazın 6 GB RAM, 128 GB dâhili depolama alanına sahip olan sürümü 2.199 yuan, (2.155 TL), 8 GB RAM,128 GB dâhili depolama alanına sahip olan sürümü ise 2.499 yuan (2.449 TL). Tabii ki bu fiyatlarda Türkiye için vergi bulunmuyor. Başka bir deyişle telefonun Çin dışında satılması durumunda fiyat daha yüksek olacak

Cihaz, şu an için ön sipariş sürecinde ve 29 Nisan tarihinde Çin’de satışa sunulmaya başlanacak. Telefonun Çin dışında diğer ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı konusu ise henüz net değil.

OPPO A92s donanımı

6,57 inç, FHD+, 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranın yer aldığı telefonun sol üst tarafında çift selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentik bulunuyor. Ekranın en boy oranı 20:9 ve çözünürlüğü de 2400 x 1080. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü de cihazın yan tarafında bulunuyor.

OPPO’nun bu yeni akıllı telefonu, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 800 SoC’den alıyor. Cihazda işletim sistemi olarak Android 10 temelli ColorOS 7.1 bulunuyor. Telefonda bunlara ek olarak 5G, çift 4G VoLTE, Bluetooth 5, USB Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Telefonun arka tarafında yer alan dört kameraya bakıldığında ana sensör 48 MP Sony IMX586, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü görülüyor. Ön tarafında yer alan iki kameradan 16 MP değerine sahip olan ana sensör, 2 MP değerine sahip olan ise ikincil derinlik sensörü.

OPPO A92s özellikleri