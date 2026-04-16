Dünya çapında en çok telefon satan 5 şirket arasında yer alan OPPO, farklı segmentlerden telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise firma, uygun fiyata gelişmiş özellikler vadeden yeni F33 serisi modellerini tanıttı. Cihazlar, standart F33 ve F33 Pro olmak üzere toplamda 2 versiyondan oluşuyor.
F33 modeli önde delikli ekran tasarımı arkada sol üst kısımda küçük bir adaya sahip kamera kurulumuyla geliyor. F33 Pro’da ise önde delikli ekran, arkada ise üst kısmı tamamen kaplayan kamera kurulumu görüyoruz. Cihazlar, tıpkı diğer OPPO modelleri gibi büyük bataryalara sahipler.
OPPO F33 teknik özellikleri
|Ekran
|6,57 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6360 Max
|RAM
|6 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|16 MP
|Batarya
|İşletim sistemi
F33 modeli yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak. Telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı başlangıç versiyonunda 343 dolarlık bir fiyata satılıyor.
OPPO F33 Pro teknik özellikleri
|Ekran
|6,57 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6360 Max
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|7000 mAh (33W)
|İşletim sistemi
|ColorOS 16 (Android 16)
F33 Pro modeli; kırmızı, orman desenlerine sahip beyaz ve mavi renkler ile geliyor. Bu cihaz ise 8/128 GB’lık versiyonunda 407 dolardan başlayan fiyatlara satılıyor.