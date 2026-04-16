Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan OPPO F33 ve F33 Pro Tanıtıldı

OPPO, F33 serisi telefonlarını tanıttı. Standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşan cihazlar, bütçe dostu olmalarına rağmen iddialı özelliklere sahipler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında en çok telefon satan 5 şirket arasında yer alan OPPO, farklı segmentlerden telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise firma, uygun fiyata gelişmiş özellikler vadeden yeni F33 serisi modellerini tanıttı. Cihazlar, standart F33 ve F33 Pro olmak üzere toplamda 2 versiyondan oluşuyor.

F33 modeli önde delikli ekran tasarımı arkada sol üst kısımda küçük bir adaya sahip kamera kurulumuyla geliyor. F33 Pro’da ise önde delikli ekran, arkada ise üst kısmı tamamen kaplayan kamera kurulumu görüyoruz. Cihazlar, tıpkı diğer OPPO modelleri gibi büyük bataryalara sahipler.

OPPO F33 teknik özellikleri

Ekran 6,57 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 6360 Max
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya
İşletim sistemi

F33 modeli yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak. Telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı başlangıç versiyonunda 343 dolarlık bir fiyata satılıyor.

OPPO F33 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,57 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 6360 Max
RAM 8 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7000 mAh (33W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

F33 Pro modeli; kırmızı, orman desenlerine sahip beyaz ve mavi renkler ile geliyor. Bu cihaz ise 8/128 GB’lık versiyonunda 407 dolardan başlayan fiyatlara satılıyor.

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

