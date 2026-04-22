OPPO, Çok İddialı Telefonları Find X9 Serisini Tanıttı: X9 Ultra En İyi Kameralı Telefonlardan Olacak!

OPPO, 3 telefondan oluşan Find X9 serisini tanıttı. 2 adet 200 MP'lik kameraya sahip Find X9 Ultra modeli çok iddialı özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyada en çok satan 5 akıllı telefon markası arasında bulunan OPPO, yeni amiral gemisi telefonları Find X9 serisine özel bir lansman gerçekleştirdi. Bu lanmsanda Find X9s, Find X9s Pro ve Find X9 Ultra modelleri resmen tanıtıldı. Her telefon, segmentinte çok iddialı olacak özelliklere sahip.

Seride en çok dikkat çeken model 2 adet 200 MP kamera, 144 Hz ekran, 7050 mAh batarya gibi özelliklerle gelen Find X9 Ultra olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda delikli ekran tasarımı ve arkada büyük bir yuvarlak ada içine yerleştirilen kamera kurulumu var. X9s ve X9s Pro modellerinde ise sol üstte kamera kurulumu ve delikli ekran görüyoruz.

OPPO Find X9 Ultra teknik özellikleri

Ekran 6,82 inç, 1440x3168 piksel, 144 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 7050 mAh (100W)
İşletim sistemi ColorOS 16

X9 Ultra modelinde 6,82 inçlik 2K çözünürlükte ve 144 Hz yenileme hızında OLED bir ekran var. Cihaz, Qualcomm’un en gelişmiş işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor, 12/16 GB RAM ve 256 GB’tan 512 GB’a çıkan depolama seçenekleriyle geliyor. ColorOS 16 ile kutudan çıkan cihazda 7050 mAh’lik 100W destekli bataray görüyoruz.

Telefonun arka tarafında 200 MP’lik f/1.5 diyafram açıklığında ana kamera, 200 MP’lik 3x telefoto kamera, 50 MP’lik 10x optik zoom sunan periskop telefoto kamera ve 50 MP’lik bir ultra geniş kamera olmak üzere 4’lü kamera kurulumu var. Önde ise 50 MP’lik Samsung JN5 selfie kamerası bulunuyor.

Telefon 12/256 GB’lık başlangıç versiyonunda 1099 dolarlık fiyata sunulacak. En üst seviye 16 GB + 1 TB’lık versiyon ise 1393 dolarlık fiyata sahip. Ayrıca telefonun arkasına takılabilen bir Hasselband profesyonel kamera kiti de 366 dolara sunulacak.

OPPO Find X9s teknik özellikleri

Ekran 6,59 inç, 1256x2760 piksel, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Dimensity 9500s
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 7025 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16
Find X9s modeli 12 GB + 512 GB’lık versiyonuyla 910 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Cihaz; gri, gökyüzü ve turuncu renkler ile sunulacak.

OPPO Find X9s Pro teknik özellikleri

Ekran 6,32 inç, 1216x2640 piksel, 144 Hz, 1800 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 9500
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 200 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 7025 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16

Yeşil, beyaz, turuncu ve titanyum renkleriyle satışa sunulacak OPPO Find X9s Pro modeli, 12 GB + 256 GB’lık başlangıç versiyonunda 777 dolarlık fiyata sahip. En üst seviye 16 GB + 1 TB’ta ise 1.026 dolarlık fiyat bulunuyor.

