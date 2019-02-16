Oppo'nun Katlanabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Oppo’nun yeni aldığı patent ile birlikte üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon modelinin tasarım detayları ortaya çıkmış oldu.

Oppo’nun yeni aldığı katlanabilir telefon patenti ile birlikte tasarım tarafındaki önemli bazı detaylar gün yüzüne çıkmış oldu. Bilindiği gibi şu an Çinli firmaların çok ciddi bir şekilde katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Xiaomi ve Huawei isimlerine ek olarak Oppo da bu konudaki çalışmalarından daha önce söz etmişti.

Şimdi de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yani kısaca WIPO üzerinde, Oppo’nun yeni patentinin detayları görüldü. Buna göre çok daha ince ve katlandığında her iki ekranı da kullanılabilir bir model ile karşılaşılıyor.

Görsellerden edinilen bilgilere göre Oppo, birçok rakibi gibi katlanabilir yapı için dışa doğru katlama sistemini uygulamış. Böylece her iki ekran da kullanılabiliyor olacak. Bu noktada ortaya çıkan arka kamera sorununa da farklı bir yaklaşım getirilmiş.

Ekran tersine doğru katlandığında, arka kamera modülü için diğer bölümde ayrılmış bir oyuk bulunacak. Böylece herhangi bir kullanım sorunu ile karşılaşılmadığı gibi, daha ince ve daha hafif bir telefon kendini gösterebilecek.

Ne yazık ki ortaya çıkan görsellerden daha fazla bilgi edinilmesi mümkün olmuyor. Oppo’nun MWC 2019’da duyuracağı modeller arasında ise bu patenti yansıtacak bir modelin olup olmayacağı da muamma. Zira firmalar, kimi dönemler patentini aldıkları ürünleri doğrudan piyasaya sunmuyorlar. Dolayısıyla yakın zamanda farklı bir tasarım ile karşılaşılması da mümkün olabilir.