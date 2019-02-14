Samsung, 3 Ekranlı Katlanabilir Telefon Tasarımı Yapıyor

Yeni ortaya çıkan bir patent başvurusuna göre Samsung, esnek olmayan üç ekranlı bir telefon fikriyle ilgileniyor.

Samsung’un enteresan ve sıradışı tasarımlara da ilgisinin olduğu bilinen bir gerçek. En nihayetinde bahsettiğimiz firma katlanabilir telefon fikrini ortaya atıp bir akımı başlatan bir teknoloji devi. Firmanın pek çok patenti var.

Bu patentlerin en sonuncularından biri, esnek olmayan üç ekranlı bir telefon modelini içeriyor. Bir kitap gibi açılan bu üç ekranlı cihazın 360 derece menteşeleri bulunuyor. Bir anlamda ZTE Axon M’ye benzeyen bu cihazda fazladan bir ekran daha bulunuyor.

Üç ekranlı ve menteşeli bir telefondan bekleneceği üzere, akıllı telefonun yarısı çift ekrana sahip. Diğer yarısında ise tek ekran var. Telefon katlandığında, ekranlardan biri telefonun arka paneli haline geliyor. Bu ekran çeşitli işlemler için kullanılabiliyor. Ekrana tıklayarak çeşitli objeleri seçmek ya da bir işlem yapmak mümkün oluyor. Bu eylemler arasında bir görüntüyü büyütüp küçültmek, bir işlemi bekletmek gibi farklı seçenekler var.

Arka ekranı kullanarak ana ekrandaki bildirimleri açmak da mümkün. Bir ekran yapılan görüşmeleri görüntülemeye yararken diğeri maillerin detaylı olarak görüntülenmesini sağlıyor.

Bir anlamda bu telefon, Koreli üreticinin bir esnek, bir standart ekran paneline sahip katlanabilir telefonunu andırıyor.

Patent, ilk olarak 2017’nin başlarında World Intellectual Property Organization’a ulaştırılmış olarak gözüküyor. O zamandan bu yana Samsung’un çeşitli cihazlarına ait patent başvuruları da ortaya çıkmıştı. Samsung ayrıca iki tarafı da benzer olan bir telefon başvurusu yapmıştı. O telefonda ekranları manyetik menteşeler bir arada tutuyordu.

Samsung’un çeşitli katlanabilir cihazlara dair patentleri olsa da genel beklenti firmanın ilk katlanabilir cihazının esnek ekranlı olacağı yönünde.