OPPO Reno5 Z 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno5 serisinin en yeni üyesi olan Reno5 Z 5G’yi duyurdu. Orta-üst seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan OPPO Reno5 Z 5G, Qualcomm yerine tercih ettiği MediaTek işlemcisi ile bazı kullanıcılar için soru işareti oluşturduğu gibi fiyat etiketiyle de fazlasıyla tartışmalı bir model.
6,43 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekran ile gelen OPPO Reno5 Z 5G, MediaTek’in orta segmentteki en popüler işlemcilerinden Dimensity 800U’dan güç alıyor. 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ile yeterli bellek kapasitesi sunan Reno5 Z 5G, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor.
Delikli ekran tasarımıyla yüksek ekran/gövde oranı sunan Reno5 Z 5G, ekrandaki deliğe gömülmüş olan selfie kamerasında 16 MP çözünürlük sunuyor. Arka taraftaki dikdörtgen kamera modülünde dörtlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, 48 MP’lik ana kamerasına ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP monokrom kamera sunuyor.
OPPO Reno5 Z 5G özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ AMOLED
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 4.310 mAh, 30W
- İşletim Sistemi: Android 11
Siyah ve mavi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile karşımıza çıkan OPPO Reno5 Z 5G, 395 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. OPPO Reno5 Z 5G, yaklaşık bir ay önce duyurulan OPPO F19 Pro+ modelinin büyük ölçüde yeniden markalandırılmış bir versiyonu olduğundan ve OPPO F19 Pro+, 350 dolar gibi bariz bir şekilde daha uygun bir fiyat etiketine sahip olduğundan OPPO Reno5 Z 5G’nin bir miktar “pahalı” bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.