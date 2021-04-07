OPPO Reno5 Z 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, F19 Pro+ modelinin 50W yerine 30W hızlı şarj sunan versiyonu da diyebileceğimiz Reno5 Z 5G modelini duyurdu. Cihaz, hızlı şarj konusunda ikizinin gerisinde kalıyor olsa da ilginç bir şekilde daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno5 serisinin en yeni üyesi olan Reno5 Z 5G’yi duyurdu. Orta-üst seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan OPPO Reno5 Z 5G, Qualcomm yerine tercih ettiği MediaTek işlemcisi ile bazı kullanıcılar için soru işareti oluşturduğu gibi fiyat etiketiyle de fazlasıyla tartışmalı bir model.

6,43 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekran ile gelen OPPO Reno5 Z 5G, MediaTek’in orta segmentteki en popüler işlemcilerinden Dimensity 800U’dan güç alıyor. 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ile yeterli bellek kapasitesi sunan Reno5 Z 5G, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Delikli ekran tasarımıyla yüksek ekran/gövde oranı sunan Reno5 Z 5G, ekrandaki deliğe gömülmüş olan selfie kamerasında 16 MP çözünürlük sunuyor. Arka taraftaki dikdörtgen kamera modülünde dörtlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, 48 MP’lik ana kamerasına ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP monokrom kamera sunuyor.

OPPO Reno5 Z 5G özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,43 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.310 mAh, 30W

İşletim Sistemi: Android 11

Siyah ve mavi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile karşımıza çıkan OPPO Reno5 Z 5G, 395 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. OPPO Reno5 Z 5G, yaklaşık bir ay önce duyurulan OPPO F19 Pro+ modelinin büyük ölçüde yeniden markalandırılmış bir versiyonu olduğundan ve OPPO F19 Pro+, 350 dolar gibi bariz bir şekilde daha uygun bir fiyat etiketine sahip olduğundan OPPO Reno5 Z 5G’nin bir miktar “pahalı” bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.