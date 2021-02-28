Origin, TL Cinsinden Fiyatlandırma Yapmaya Başladı

Electronic Arts'ın oyun platformu Origin, yıllar boyunca yapılan talebin ardından sonunda TL cinsinden fiyatlandırma yapmaya başladı. Oyun fiyatları, rakip platformlarla eşdeğer seviyeye çekildi.

Bir zamanlar oyun platformu devi Steam'in en büyük rakibi olan Origin, günümüzde halen faaliyet gösterse de popülerliğini Steam'e oranla kaybetmiş durumda. Bugünse Türk oyuncuların yıllardan beri Electronic Arts'tan talep ettiği bir şey, oyun platformu Origin'e eklendi. Origin, fiyatlandırmada Türk Lirası'nı kullanmaya başladı.

2011 yılının haziran ayında kullanıma açılan ve genellikle Electronic Arts'ın oyunlarına ev sahipliği yapan Origin, bugüne kadar ülkemizde Euro cinsinden fiyatlandırma yapıyordu. Fakat bu fiyatlandırma, günümüz kur değerleriyle oyunları diğer platformlara göre kat kat pahalı kılıyordu.

Origin'e TL geldi:

Origin'in Türk Lirası'nı kullanmaya başlamasıyla birlikte platformdaki oyun fiyatları, diğer oyun platformlarındaki oyun fiyatlarıyla eşdeğer seviyeye çekildi. Örneğin Star Wars Squadrons 279,99 TL, The Sims 4 279,99 TL ve FIFA 21 419,99 TL'lik fiyat etiketiyle alıcı bulmaya başladı.

Electronic Arts'ın daha önce Origin'de sunduğu, ardından ismi zaman içinde değiştirilerek Steam'e de taşınan EA Play de Steam ile aynı fiyat etiketini taşımaya başladı. Origin kullanıcıları, hizmeti aylık 29 TL'ye, yıllıksa 169 TL'ye platform üzerinden edinebilirler.

EA Play aboneliğinin daha kapsamlı versiyonu olan EA Play Pro'nun da fiyatında düzeltme yapıldı. EA Play Pro'ya sahip olmak isteyen oyuncular, aylık 119 TL veya yıllık 899 TL olan ödeme seçeneklerinden birisini seçerek aboneliğe sahip olabilirler. Origin'de şimdilik geriye kalan tek eksikse Türkçe dil desteği.

Origin'in yıllar sonra Türk oyuncuları sevindiren bu güncellemeyi yapmış olması, gözleri henüz TL'ye geçiş yapmayan diğer dev platformlara da dikti. Ülkemizde TL üzerinden satış yapmayan GOG ve Battle.net gibi oyun mağazalarının para birimimizi destekleyip desteklemeyeceğini bekleyerek göreceğiz.