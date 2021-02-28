Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını etkisiyle iptal edilen ve oyun severleri hayli üzen E3'ün bu sene de fiziksel bir etkinlik düzenlemeyeceği, E3 2021'in dijital bir etkinlik olarak karşımıza çıkacağı kesinleşti.

Geçtiğimiz yıl koronavirüsün hayatımıza en büyük etkilerinden biri de dünya çapında düzenlenen tüm fuarların, etkinliklerin ve benzer oluşumların iptal edilmesiydi. Bu durumdan etkilenen etkinliklerden biri de her sene oyun dünyasının kalbinin attığı E3 olmuştu. Geçtiğimiz sene tamamen iptal edilen E3 sonrası, oyun geliştiricileri oyunlarını tanıtmak için kendi etkinliklerini düzenlemek durumunda kalmıştı.

Bu sene E3'ün haziran ayında düzenleneceğine dair bilgilerin gelmesinin ardından heyecan da artmıştı çünkü herkes etkinliğin fiziksel bir etkinlik olarak düzenleneceğini umuyordu. Ancak ne yazık ki öyle olmadı. Gelen son haberlere göre E3 2021'in dijital bir etkinlik olarak düzenleneceği kesinleşti. Bu noktada neden böyle bir karar alındığına dair resmi bir açıklama olmasa da tahminlerimiz haliyle hala etkisini devam ettiren pandemiden yana.

15 - 17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek:

Etkinliğin 15 - 17 Haziran tarihleri arasında olacağı bir süredir biliniyordu ve gelen son bilgilere bakıldığında bu noktada bir değişiklik olmadığı görünüyor. Etkinliğin 15 Haziran'da çevrimiçi olarak başlaması bekleniyor.

Ancak etkinliğin detaylarına dair henüz elimizde herhangi bir detay ne yazık ki bulunmuyor. Katılımcıların kim olacağı, ne türden çevrimiçi etkinlikler düzenleneceği gibi soruların cevaplarının ise önümüzdeki haftalarda yanıtlanması bekleniyor. Tahminlerimiz ise oyunların demolarının tüm platformlar için ücretsiz yayınlandığı, çeşitli canlı yayınların yapılacağı bir etkinliğin bizi beklediği yönünde.