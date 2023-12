Kulislerde dolaşan son söylentilere göre Sony, orijinal God of War oyunlarından oluşan üçlemeyi remaster olarak PlayStation 5'e getirecek.

2005 yılında PlayStation 2 için çıkan bir oyun, bir anda bütün dikkatleri üzerine toplamıştı. God of War adlı bu oyunda Yunan mitolojisini intikam ateşiyle adetâ kılıçtan geçiriyorduk.

Bu başarının ardından 2007 yılında God of War II, 2010 yılında da PlayStation 3'e God of War III gelmişti. Şimdi bu oyunların yenilenip PlayStation 5'e geleceği iddia ediliyor.

2024 yılında God of War Remaster üçlemesi gelebilir

Normalde Xbox üzerine bilgiler paylaşan Nick Baker, bu defa PlayStation hakkında paylaşımlarda bulundu. Baker, "Uzun zamandır God of War'un gittiği yönden şikayet eden ve orijinal hack'n slash God of War oyunlarını özleyen biriyim." derken, orijinal God of War üçlemesinin PlayStation için remastered versiyonunun gelebileceğini söyledi.

Baker ayrıca oyunların 2024 yılı içerisinde duyurulacağından tamamen emin olduğunu ifade ederken, oyunların çıkış tarihi olarak da 2024-2025 yıllarını işaret etti. Yine de çıkış tarihi konusunda çok da kesin konuşamadığını sözlerine ekledi.

Elbette ki bu iddialara bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Baker büyük oranda güvenilir bir kaynak olsa da bazen yanıldığı ya da yanlış bilgi verdiği de olabiliyor. Orijinal God of War oyunlarını kimin yenilediği konusunda bir bilgi olmaması da durumu biraz daha karıştırıyor. Şu aşamada eğer oyunların remaster versiyonu gelecekse bu projeyi remaster/remake uzmanı Bluepoint ya da serinin yaratıcısı olan Santa Monica Studio gerçekleştirebilir.