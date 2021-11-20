Yangınlarının Santrallere Ulaşmaması İçin Yeni Karar Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman yangınlarının termik santraller gibi tesislere ulaşmasının önüne geçecek bir karar aldı. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” adlı yönetmelikte değişiklik yapan bakanlık, özellikle yazın çıkan orman yangınlarının tesislere ulaşmaması adına ‘yangın alanları’ oluşturma kararı aldı.

Her yıl belli bir miktarda meydana gelen orman yangınları, geçtiğimiz sene ülkemizde büyük bir artış göstererek resmen ciğerlerimizi yakmıştı. Halkın büyük seferberlik gösterdiği birçok şehirdeki yangınlardan birinde ise alevler, bir termik santrale ulaşarak hepimizi endişelendirmişti.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan termik santrale yaklaşan yangının sebep olabilecekleri görülse de yapılan müdahaleler yeterli olmamış ve alevler santrale ulaşmıştı. Sadece bu olayda değil, bir termik santralin yanması durumunda neler olabileceğini ise başka bir haberimizde açıklamıştık. Neyse ki bu sene yaşanan korkular, önlemlerin yazdan önce alınmasını sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu durumların önüne geçmek üzere yeni bir karar aldı.

Yangın alanları kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangınlarda oluşabilecek faciaları önlemek adına “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalamış olduğu değişikliğe göre termik santraller, fabrika ve rafinerilerin etrafında 400 metrekareye kadar yangın alanları oluşturulacak. Tesislerin karardan etkilenmesi üzere getirilen kriterler ise kurulu gücü “500 megavat ve üzeri enerji üretim tesisleri, toplam kapalı kullanım alanı 2 bin metrekareden büyük fabrikalar” gibi ifadelerle belirtildi. Mevzuatta yapılan değişiklikler ise şu ifadelerle kaydedildi:

Orman yangınlarından kaynaklı alev veya sıcaklığın tesislere ait yapılara ve depolama sahasına sirayet etmesini engellemek amacıyla tesise ait yapı cephesinden ve depolama sahasından itibaren 100 metre mesafe içerisinde dış yangın bölgesi teşkil edilir ve ilave tedbirler alınır. Arazi eğiminin yüzde 30 ila yüzde 55 arasında olduğu alanlarda bu mesafe eğimin binaya göre aşağı yönünde 2 kat, diğer yönlerde 1.5 kat artırılır. Eğimin yüzde 55’ten fazla olduğu alanlarda mesafe 4 kata kadar artırılır. İlk bir buçuk metrede bitki, 1.5-10 metre arasında yanıcı malzeme, ağaç bulundurulamaz. 10-30 metre arasında varsa ağaç araları 3 metreden az olamaz. 30-100 metre arasında 2 metreye kadar olan ağaç dalları temizlenir.