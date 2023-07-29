Hollywood’da uzun bir süredir devam eden senarist grevlerinin ilk büyük etkisi Sony’e oldu. Sony’nin çekip yayınladığı animasyon serisi Örümcek-Adam: Örümcek Evreni serisinin ikinci filmi ‘Örümcek Evreninde’ daha yakın zamanda çıkmıştı ancak stüdyo serinin üçüncü filmi için de çalışmalara başlamıştı ve hatta bir çıkış tarihine bile sahipti.

Hollywood’da uzun bir süredir devam eden senarist grevlerinin ilk büyük etkisi Sony’e oldu. Sony’nin çekip yayınladığı animasyon serisi Örümcek-Adam: Örümcek Evreni serisinin ikinci filmi ‘Örümcek Evreninde’ daha yakın zamanda çıkmıştı ancak stüdyo serinin üçüncü filmi için de çalışmalara başlamıştı ve hatta bir çıkış tarihine bile sahipti.

Ancak Amerika Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen grevin etkilerinden onlar da nemalandı ve serinin üçüncü filmi olacak olan Örümcek-Adam: Örümcek Evreninin Ötesinde’nin 2024’ün ilkbahar ayları olarak belirlenen vizyon tarihi ertelenmek zorunda kaldı.

Sadece Örümcek-Adam değil, Kraven the Hunter da dahil olmak üzere birçok film ertelendi

Orlando Bloom ve David Harbour gibi ünlüler olmadan filmi pazarlamak adına farklı bir yaklaşım bulmaya çalışan Sony, yeni yarış filmi Gran Turismo'nun 11 Ağustos’ta gösterime girmesi planlarını da değiştirdi. Film 25 Ağustos'ta gösterime girecek ve 11 ve 18 Ağustos hafta sonlarında ön gösterimleri yapılacak.

Şirket, Aaron Taylor-Johnson'ın başrol olduğu Kraven the Hunter filmini de Ekim ayına çekti. Ertelemelerden ayrı olarak Venom 3 ve Bad Boys 4 gibi iki önemli filmin vizyona giriş tarihleri de belli oldu: Her ikisi de 14 Haziran 2024'te geliyor.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, birçok kişinin beğendiği ve kârı yüksek bir serinin parçası olacağı için, yazar grevinin etkilediği en büyük proje oldu. Filmin oyuncuları henüz seslendirme yapamayacakları için Sony, filmi yayın takviminden çıkarmak durumunda kaldı. Aslında grevden önce de filmin ertelenmesi bekleniyordu ancak grev süreci hızlandırmış oldu.