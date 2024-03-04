2014 yılında Ellen DeGeneres'in çektiği o ikonik Oscar selfie’sini hatırladınız mı? Bu içerikte, üzerinden tam 10 yıl geçmiş olan o ikonik selfie’nin perde arkasına bakacağız.

Yıl 2014, sosyal medya yavaş yavaş sosyal medya olmaya başlamış, influencer’lar henüz çekirdekten yetişiyor…

Her bir yanımızın linklerle sarılmadığı, internet ünlüsü kavramının daha tam oturmadığı o bakir yıllarda birazdan hikâyesini anlatacağımız o ünlü Oscar selfie'si çekildi.

Önce Ellen'ın paylaşımına bir bakalım. Gayet normal görünüyor değil mi?

Ellen’ın Twitter’dan “Bradley’nin kolu biraz daha uzun olsaydı gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf olacaktı!” diyerek paylaştığı bu selfie, ortalığı resmen kasıp kavurmuştu.

Bu fotoğrafta gördüğünüz isimler; Meryl Streep, Bradley Cooper, Jared Leto, Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Lupita Nyong’o ve Channing Tatum.

Yani Hollywood dünyasının Şampiyonlar Ligi de diyebiliriz.

Oscar selfie’si;

13.711 sayfaya yerleştirildi.

sayfaya yerleştirildi. 3 milyondan fazla "retweet"lendi.

"retweet"lendi. X'te (Twitter'da) 8,1 milyon kişi tarafından görüldü.

kişi tarafından görüldü. Bir paylaşımdan toplamda 32,8 milyon etkileşim elde edildi.

Ve bahsetmiş olduğumuz tüm bu etkileşim, çok kısa bir süre içerisinde oldu.

Hazırsanız bu olayın perde arkasına geçelim.

Yukarıdaki videoda, bahsettiğimiz ünlü selfie'nin çekilme anını görüyorsunuz. Ellen’ın biraz ilgi çekmeye çalıştığı belli oluyor değil mi?

Büyük bir sosyal medya etkileşimi yaratmak istediğini söyleyen Ellen, ünlülerle teker teker elindeki telefonla selfie çekmeye çalışıp ünlü selfie’yi çekiyor.

Oscar töreninin ciddiyetini bir kenara bırakarak oldukça samimi bir ana tanıklık etmesini sağlayan bu anlar, içtenliği ve doğallığıyla herkesin dikkatini çekerek beğenisini toplamıştı.

Peki bu esnada Ellen’ın elindeki telefona hiç dikkat ettiniz mi?

Ellen bu fotoğrafları bir Samsung Galaxy Note 3 kullanarak çekiyordu. Oldukça doğal görünen bu anların aslında bir gizli Samsung reklamı olduğu, telefonun sosyal medyada dikkat çekerek konuşulmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Viral pazarlama ve gerilla pazarlamanın en etkili kullanıldığı örneklerden biri olan bu olay, aslında ürün yerleştirmenin en kurnaz versiyonlarından bir tanesi.

Daha sonra Ellen’ın, o ünlü fotoğrafı paylaşmak için bir iPhone kullandığı ortaya çıktı!

Biliyorsunuz bir ara şu an X ismiyle tanıdığımız Twitter’da bir gönderi paylaştığımızda “iPhone için Twitter'dan paylaşıldı.” tarzında bir ifade yer alabiliyordu.

İşte Ellen da bu ifadenin kurbanı oldu. Takipçileri, Ellen’ın bütün gönderilerinin iPhone kullanılarak paylaşıldığını gördüklerinde konuya uyanmaları çok uzun sürmedi.

Hani Ellen Samsung kullanıyordu? Hepsi bir kandırmaca mıydı?

Samsung’un bunun için 20 milyon dolar ödeme yaptığı söyleniyor.

Samsung bu durumu inatla reddetse de Oscar selfie’si en başarılı gerilla pazarlama aktivitelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Starcom MediaVest ve ABC ile sponsorluk anlaşması yaptığı iddia edilen Samsung’un bu kampanya için de 20 milyon dolar bütçe ayırdığı ve bu sebeple de Ellen’ın tören boyunca elinden telefonu düşürmediği iddia ediliyor.

Hatta kaynaklara göre, Samsung yöneticilerinin provalar esnasında Ellen DeGeneres'e Samsung Galaxy'nin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verdiği söyleniyor.

Samsung’un bu konudaki açıklamasıysa şu şekilde; “Oscar'ların yayıncısı ABC ile iş birliği yaparak Oscar’a sponsor olduğumuz esnada Ellen'ın, telefonu herkesin konuştuğu o selfie anına doğal bir biçimde dahil ettiğini görmek bizi çok mutlu etti. Herkes için büyük bir sürpriz oldu. Hiç kimsenin beklemediği bir şeyi yakaladı.”

Bu girişim, karanlık pazarlama olarak da adlandırılıyor.

Karanlık pazarlama, bir tür gerilla pazarlama aktivitesi olup, toplum tarafından tanınmış kişilerin de kullanımıyla tüketicilerin bilinçaltına bir ürünün yerleştirilmesinin amaçlandığı faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı Ellen tarafından çekilen selfie’de olduğu gibi…

Kurmaca olsun ya da olmasın; Samsung’un, her aşamasında ekmeğini yediği o selfie, şu anda bütün markaların hayallerini süsleyen viral reklam kampanyalarının temelini attı.

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