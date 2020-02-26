Akıllı Telefonlarda OTG Kablosuyla Yapabileceğiniz 8 Şey

OTG (On-The-Go) kablosu sayesinde Android telefonalarınızla pek çok hayat kurtaran özelliği kullanabilirsiniz. Bugün 8 farklı yöntemle OTG kablolarının aslında ne kadar işe yarar aksesuarlar olduklarını açıklıyoruz.

Android telefonlar kullanıcıları için en pratik ve gerekli araçlardan biri OTG kablosu diyebiliriz. Eğer bir OTG kablosuna sahipseniz birazdan anlatacağımız yöntemlerle gibi birçok farklı işlemi tek bir kablo ile halledebilirsiniz. Bu kablonun en güzel yanı ise neredeyse tüm akıllı telefonlarla uyumlu olması. Oldukça ucuz fiyatlara da satın alınabilen kabloların, pahalı versiyonları da var.

OTG kablosu nedir diye soranlar için kısa bir açıklama yapalım; açılımı On-The-Go olan bu kablo ile telefona cihazlar arası veri aktarma görevini üstleniyor. Android kullanıcıları tarafından genellikle telefona klavye veya fare bağlamak için kullanılan bu kablo ile aslında birçok farklı pratik şey yapabilirsiniz. Gelin bu kabloyla günlük hayatınızda size kolaylık sağlayacak neleri yapabilirsiniz beraber bakalım.

OTG kablosu sayesinde akıllı telefonlarla yapabileceğiniz 8 şey:

İki telefon arası şarj paylaşımı Profesyonel mikrofon bağlantısı Enstruman bağlantısı OTG ile klavye be fare bağlantısı USB bellekten dosya transferi Yazıcı bağlantısı Doğrudan modeme bağlanarak internet erişimi Profesyonel kamera bağlantısı

1. Şarj paylaşımı yapma

Kulağa çılgınca gelen bu yöntem için öncelikle bir OTG kablosuna bir de güç kablosuna ihtiyacınız var. Güç kablosuna bağlı telefon şarj moduna geçecek ve OTG kablosuna bağlı telefon da güç kaynağı olacak. Günümüzün en büyük problemi olan şarj için oldukça kolay ve her an kullanabileceğiniz çok pratik bir yöntem. Gerçi bu dönemde şarjını size verecek sağlam bir dost bulmak da çok zor.

2. Profesyonel mikrofon bağlantısı

USB çıkışı olan profesyonel mikrofona sahip Android kullanıcıların bayılacağı bir yöntem. Öncelikle bu işlemi yaparak mikrofonu bozuk olan veya hiç olmayan Mac veya Windows bilgisayarlarınıza ses klibi de alabilirsiniz. Bunun yanında profesyonel USB mikrofonlarınızı akıllı telefonlarınıza bağlayabilirsiniz. Ancak bu mikrofonlar çok enerji tüketebileceği için şarjınız bir anda bitebilir, bu nedenle biraz dikkat etmelisiniz.

3. Enstrüman bağlantısı:

Bilgisayarlarla, MIDI’ler genellikle USB kablosu ile birbirlerine bağlanıyor. Bu da aynı zamanda müzik aletinizi telefona da bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak bu yöntemi tam olarak kullanmak için TouchDaw gibi ekstra uygulamalar kullanmanız gerekiyor. Bunu da yaptınız mı, artık günün her anında kendi bestelerinizi yapabilirsiniz. Bu kabloyla yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok.

4. OTG ile klavye ve fare bağlantısı:

OTG kablosu ile en çok yapılan şey PUBG Mobile veya farklı mobil oyunlarda kolaylık olması için klavye ve fareyi telefona bağlamak. Birçok mobil oyun kendi içerisinde klavye ve fare desteği de vermeye başladı. Bu yöntemi kullanmayan oyuncular ise genellikle gamepad almayı tercih ediyorlar. Ancak OTG’nin sunduğu bu avantajları başka şeyler için de kullanabilirsiniz.

Dokunmatik ekranda uzun yazılar yazmak sizi yorabilir veya olması gerekenden çok daha uzun sürebilir. Klavye desteği sayesinde oldukça kolay mesaj yazabilir veya yazmanız gereken uzun yazılar varsa, bunu telefondan da kolayca halledebilirsiniz. Bunun dışında fare ile de internet sitelerinde veya telefon menüsünde rahatlıkla dolaşabilirsiniz.

5. USB bellekten dosya transferi:

Müzik, video, fotoğraf ve daha birçok veriyi içerisinde sakladığımız USB’lerden telefonlara veri aktarmak için bilgisayarları aracı olarak kullanmak gerekiyor. Ancak bu kablo sayesinde dilediğiniz zaman USB içerisindeki verileri telefona aktarabilirsiniz. Aynı zamanda telefondaki verileri de USB’ye atabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir yöntem diyebiliriz.

Bu yöntemle aynı zamanda hard diskleri de telefonlara bağlayabilirsiniz. Bilgisayarındaki depolama yeri yetersiz olanlar genellikle ekstra bir hard disk almak zorunda kalıyorlar ve bilgileri de burada depoluyorlar. Siz de bunlardan biriyseniz, depolama aracınızı telefonunuza bağlayarak veri transferi yapabilirsiniz. Yeterli yeriniz varsa ekstra uygulamalar ile film bile izleyebilirsiniz.

6. Yazıcı bağlantısı:

Normalde bir yazdırma işlemi yapmanız için bilgisayara ihtiyacınız var. Bu nedenle telefondaki belgeleri yazdırmak için önce bilgisayara aktarmanız gerekiyor. Ancak yazıcınızı OTG ile telefona bağlayarak, belgelerinizi direkt yazdırabilirsiniz. Bunun için sadece PrintShare gibi ekstra bir yazdırma uygulaması indirmeniz yeterli oluyor. Daha sonra uygulamada yazdırma seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

7. Doğrudan modeme bağlanarak internet erişimi:

En çok seveceğiniz pratik yöntemlerden biri bu olabilir. Akıllı telefonlarımızda kullandığımız internet paketleri bazen çabuk bitebiliyor. Bu durumda evdeyken mutlaka Wi-Fi’a bağlamak zorunda kalıyoruz. Ancak Wi-Fi da evin her yerinde eşit çekmiyor ve sinir krizleri yaşatabiliyor. İşte bu durumlarda ethernet kablosunu telefona bağlayarak, ev internetinizi kullanabilirsiniz.

Bunun için bir OTG kablosu ve bir de USB çıkışlı internet kablosu yeterli oluyor. OTG adaptörüne bağladığınız internet kablosu ile telefondan ev internetinizi kullanmaya başlıyorsunuz. Üstelik yine normal bir şekilde internetinizi yüksek hızlarda kullanabilirsiniz. Bu aslında günlük olarak da kullanılabilecek bir yöntem. İnternet paketini korumak için sık sık kullanabilirsiniz.

8. Profesyonel kamera bağlantısı:

Dünyanın en sıkıcı şeylerinden biri profesyonel fotoğraf makinelerinden telefona bir görüntü aktarmak olabilir. Bunun için önce görüntüleri bilgisayara, ardından da telefona yüklemeniz gerekiyor. Ancak kameranızı OTG ile akıllı telefona bağlayarak, görüntüleri direkt olarak telefona atabilirsiniz. Instagram’a fotoğraf atmak için eve gitmeyi beklemeye son diyebiliriz.

Bunun dışında eğer video çekimleri yapıyorsanız, akıllı telefonunuzu ikinci monitör olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle büyük ekranlı bir telefon kullanıyorsanız, bu yöntem profesyonel fotoğrafçılar için anlık olarak günü kurtarabilir. Kameradaki görüntüler anlık olarak telefona aktarılıyor ve siz de yazılım sayesinde bunu görebiliyorsunuz.

OTG kablosu ile yapabileceklerinizin sınırı yok derken şaka yapmıyorduk. Günlük yaşantınızda ufak gibi gözüken ama bazen hayat kurtarıcı bu 8 pratik yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerin dışında sizin de kullandığınız ve önerdiğiniz farklı bir yöntem varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.