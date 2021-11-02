Otomobil fiyatları giderek yükselirken asgari ücretin yetersiz kalması, vatandaşın otomobil enflasyonunu son 10 yılda iki katına çıkardı. Özellikle de 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan fiyat artışları, vatandaşın otomobil hayalini giderek dibe sürüklüyor. İşte Honda Civic üzerinden son 10 yıllık hesaplama...

Türkiye'nin uzun zamandır tartıştığı konuların başında hiç şüphesiz ekonomi geliyor. Zira pek çok kişi asgari ücretin yetersiz olduğunu ifade ediyor. Ayrıca TÜİK tarafından açıklanan veriler de enflasyonun giderek yükseldiğini, asgari ücretin bu enflasyona dayanamadığını gözler önüne seriyor.

Şimdi sizlerle, asgari ücret üzerinden hesaplayacağımız çarpıcı veriler sunacağız. Otomobiller üzerinden yapacağımız bu hesaplamada, geçtiğimiz 10 yıllık süreçteki asgari ücret tutarlarıyla otomobil fiyatları arasında nasıl bir fark değişimi olduğundan bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım.

Asgari ücret, son 10 yılda nasıl bir değişim gösterdi?

Ocak 2012'de asgari ücret alan bir vatandaşın cebine giren para, 701 TL idi. Bugün ise bu tutar, 2.825 TL'ye yükselmiş durumda. Yani asgari ücret, son 10 yıllık süreçte 4 kat artmış durumda. Ancak sizlerin de tahmin edebileceği otomobil fiyatları, asgari ücretten katbekat fazla arttı. Bu da otomobil almanın 2012'den daha zor olduğu anlamına geliyor. Bu tezimizi, Türkiye'deki en popüler araçlardan bir tanesi olan Honda Civic üzerinden ispatlayalım.

Honda Civic, bundan 10 yıl önce, yani 2012 yılında 42 bin 735 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Ekim 2021'e geldiğimizde ise bu araç, 328 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilir hale geldi. Yani arada, 6 katlık bir fark oluşmuş durumda. Gelin şimdi de bu 10 yıllık sürecin tamamına tek tek bakalım.

Honda Civic'in fiyatı, son 10 yılda asgari ücrete göre ne kadar arttı?

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere; asgari ücretle çalışan bir vatandaş 2012 yılında 5 yıllık maaşı ile bir Honda Civic sahibi olabiliyordu. Ancak 2021 yılına geldiğimizde, asgari ücret yükselmiş olmasına rağmen alım gücümüz düşmüş durumda. Hatta arada neredeyse yüzde 100'lük bir fark oluşmuş durumda. Zira bugünün asgari ücreti ile bir Honda Civic almak isteyen vatandaşın, bugünün verisine göre 10 yıllık maaşını kenara ayırması gerekiyor...