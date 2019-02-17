Otomobillerinizi Eksiksiz Hale Getirecek 10 İlginç Aksesuar

Otomobil aksesuarları, trafiğe odaklanmamız gereken otomobillerin içerisinde bazen hayat kurtarıcı olabiliyorlar. Yolculuklarınızda oldukça farklı bir deneyim sunacak 10 ilginç aksesuarı, sizlerle paylaşacağımız yazımıza hoş geldiniz.

Genel olarak otomobil kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen aksesuarlar, ilginçlikleriyle bizleri şaşırtabiliyor. İşlevselliğinin yanında tasarımlarıyla da dikkat çeken aksesuarlardan bazıları, oldukça kritik anlarda hayatımızı kurtarabilir.

Kimi zaman şehir içinde kimi zaman da şehirlerarası yolculuklarda, “Keşke şöyle bir ürün olsa” diyenlerdenseniz, listemizdeki aksesuarları kesinlikle incelemelisiniz. Aradığınız ürünü bulma şansınız oldukça yüksek. Gelin bu ilginç otomobil aksesuarlarına birlikte göz atalım.

1. Ztylus Stinger / 80 TL

Ztylus Stinger, oldukça işlevsel bir acil durum aracı. Bir kaza anında sürücünün ve yolcuların hayatını kurtarmak için tasarlanmış olan Ztylus Stinger, otobüslerdeki acil durum çekiçlerine benzer bir yapıya sahip. Camı parçalayarak dışarı çıkmayı sağlayan ürün, aynı zamanda acil durumlarda emniyet kemerini kesmek için bir bıçağı üzerinde barındırıyor. Buna ek olarak standart bir araç şarj kiti gibi çalışabilen Ztylus Stinger, çift USB portu ile hızlı şarjı da destekliyor. Ztylus Stinger'ı, piyasada 80 TL civarında fiyat etiketiyle bulabilirsiniz.

2. Park-Zone PZ-1600 / 105 TL

Eğer aracınızın park sensörü yoksa, bu ürün tam da size göre. Aracınızın park yerine yerleştirilen Park-Zone PZ-1600, park anında size duvara olmanız gereken uzaklığı kırmızı, sarı ve yeşil ışık yoluyla gösteriyor. Garaj gibi dar park yerlerinde oldukça kullanışlı olan park asistanı, herkese açık otoparklarda yaygınlaşması durumunda sürücülerin kolayca park etmelerini sağlayabilir. Park-Zone PZ-1600'ı, 105 TL civarında bir fiyata bulmanız mümkün.

3. ION Kaset Müzik Adaptörü / 105 TL

Otomobilinizde hala kasetçalarlı bir radyo varsa ve yeni araçlardaki özellikleri çok para ödemeden kullanmak istiyorsanız, ION tarafından geliştirilen ürün doğru tercih olabilir. Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlayabileceğiniz adaptörle istediğiniz parçaları oynatabilir ya da dahili mikrofonu sayesinde sesli görüşmeler yapabilirsiniz. ION Kaset Müzik Adaptörü'nü, piyasada 105 TL civarında bir fiyata bulmanız mümkün.

4. Cooluli Mini Soğutucu ve Isıtıcı / 265 TL

Uzun süreli seyahatlere çıkmayı keyifli hale getirecek ürün, istendiğinde bir buzdolabı gibi istendiğinde bir ısıtıcı gibi çalışabiliyor. 4 litrelik bir hacme sahip Cooluli Mini Soğutucu ve Isıtıcı, 6 adet kutu içeceği aynı anda içinde barındırabiliyor. Sıcak kalması gereken gıdalar için iyi bir çözüm sunan ürün, ofislerde kullanılmak için de oldukça uygun. Bu kullanışlı ürünü, piyasada 265 TL'ye bulabilirsiniz.

5. RoadGuard GPS Takip Cihazı / 645 TL

Aracın çalınması gibi durumlarda kritik bir rol üstlenen RoadGuard GPS Takip Cihazı, bilgisayardan ya da akıllı telefonlardan gerçek zamanlı konum takibi imkanı sağlıyor. Araca dışarıdan gelen darbeleri SMS ile araç sahibine rapor eden cihaz, sıvı temasına karşı dayanıklılığı gösteren IP65 sertifikasına sahip. RoadGuard GPS Takip Cihazı'nı, piyasada 645 TL civarında bir etiket fiyatıyla bulabilirsiniz.

6. Xiaomi Yi Mirror Dash Dikiz Aynası Araç Kamerası / 770 TL

Otomobilin hem önüne hem de arkasına yerleştirilen kameraları sayesinde geniş bir görüş alanı sağlayan Xiaomi Yi Mirror Dash, 4.3 inçlik IPS dokunmatik biz ekrana sahip. Ses ve video kaydı, fotoğraf, gece görüşü gibi kullanışlı özelliklere sahip teknoloji harikası dikiz aynası, Android ve iOS cihazlarla tam uyum içinde çalışabiliyor. Sürüş deneyiminizi farklı bir boyuta taşıyacak Xiaomi Yi Mirror Dash’i, 770 TL civarında bir fiyata bulabilirsiniz.

7. Hudway Cast / 1.000 TL

Akıllı telefonlardan ayarlanan yol tarifini, kendi ekranına yansıtarak oldukça faklı bir navigasyon kullanımı sunan Hudway Cast, aslında bir Kickstarter projesi. Yatırımcılardan büyük ilgi görerek 583.563 dolar yatırım alan Hudway Cast, yol tarifi sırasında akıllı telefonların çağrıları yönetme, müzik çalma gibi temel işlevlerini yerine getirmesine de izin veriyor. Bu ürünün Kickstarter sayfasına buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Hudway Cast'i, piyasada 1.000 TL civarında bir fiyata bulmanız mümkün.

8. Promate Araç Şemsiyesi / 1000 TL

Otomobilleri tozdan, yağmurdan ve güneşten korumak için geliştirilen otomatik araç şemsiyesi, uzaktan kumandayla açılıp kapatılabiliyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda da yaşanan dolu olaylarında otomobile etkin bir koruma sağlayabilen Promate Araç Şemsiyesi'nin yaz mevsiminde araç sıcaklığını normal duruma göre 30 dereceye kadar azalttığı iddia ediliyor. Otomobilinizin boyasının ömrünü de uzatacak Promate Araç Şemsiyesi'ni, piyasada 1.000 TL civarında bir fiyata bulabilirsiniz.

9. Rack-Mounted Road Shower / 1.700 TL

Otomobiliyle uzun seyahatler yapmak isteyenlerin imdadına yetişen Rack-Mounted, Road Shower isimli mobil duş ile oldukça önemli bir ihtiyacı karşılıyor. 19 litrelik geniş bir hacme sahip su deposu, güneşten aldığı ısı ile birlikte ihtiyaç halinde kullanıcılara sıcak bir duş alma imkanı veriyor. Rack-Mounted Road Shower'ı, piyasada 1.700 TL civarında fiyat etiketiyle bulabilirsiniz.

10. TrailNest Rooftop Hammock / 2.600 TL

Doğa gezilerini seviyorsanız, bu hamak kesinlikle aracınızda bulunmalı. Gece rahat bir uyku çekmeden önce gökyüzünü izlemenize olanak tanıyan TrailNest’in ürünü, sizi doğadaki birçok tehlikeden de koruyor. Panelindeki havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum sayesinde oldukça sağlam olan hamak, kolay kullanımıyla da kendine hayran bırakıyor. TrailNest Rooftop Hammock'ı, piyasada 2.600 TL civarında bir fiyatla bulabilirsiniz.

Otomobillerdeki ihtiyaçları karşılamak adına üretilmiş ilginç ve kullanışlı aksesuarları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin en beğendiğiniz ürün hangisi oldu? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Otomobiller ve onlar için üretilmiş ilginç ürünler hakkındaki haberleri sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)