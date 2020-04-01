Overwatch'tan 1 Nisan'a Özel Abartılı Güncelleme

Blizzard'ın popüler birinci şahıs oyunu Overwatch, 1 Nisan şakası olarak oyundaki karakterlere komik görünen gözler ekledi. Özellikle gözü olmayan karakterlerin kocaman gözlerle ortalıkta dolaşması eğlenceli anlar ortaya çıkarıyor.

Overwatch geliştiricileri, 1 Nisan'ı kutlamak için oyuna esprili, geçici süreli güncellemeler getirmesiyle biliniyor ve 2020'de de bu durum değişmedi. Güncellemeyle oyundaki karakterlere komik gözler eklendi.

Overwatch’ta ana menü ve Kahraman Galerisi de dahil olmak üzere birçok yere pörtlek gözler yerleştirildi. Maçlar sırasında komik gözlere sahip olan diğer karakterleri görmek, oyuncuların maçtaki ruh halini de değiştiriyor.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, Torbjorn ve Ana gibi sadece bir gözü olan veya hiç gözü olmayan kahramanlara dahi devasa gözler yerleştirildi. Özellikle robot karakter Bastion'a göz eklenmesi ayrı bir ironi olmuş.

Gözler sadece Overwatch kahramanlarına değil, Torbjorn'un tareti gibi bazı karakter yeteneklerine de eklendi. Aşağıda görebileceğiniz gibi Hanzo'nun ejderhaları da kocaman gözlerle rakibinin üzerine giderken komik bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Aslında karakterlerin tüm farklı formlarına göz eklemek şaka için daha uygun olabilirdi. Gözleri henüz göremediyseniz, şakanın birkaç gün daha oyunda kalacağını belirtelim. Karakterlerin yeni hallerini aşağıdaki videoda da görebilirsiniz.

Overwatch'ın 1 Nisan şakası: