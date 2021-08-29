Geçtiğimiz aylarda kendini “Türkiye’nin Elon Musk’ı” olarak gördüğünü açıklayan Doç. Dr. Oytun Erbaş, tuzlu ayranın otizm yaptığını iddia etti. Erbaş’ın bu açıklamasına pek çok insan tepki gösterdi.

Dünya çapında 100’den fazla bilimsel makalesi yayımlanan ve özellikle pandemi süresince adından sıkça söz ettiren Doç. Dr. Oytun Erbaş, geçtiğimiz aylarda “Koronavirüs Türklere İşlemez” iddiası ile tepki çekmişti. Erbaş aynı zamanda kendisini “Türkiye’nin Elon Musk’ı” olarak gördüğünü söylemişti.

Bu açıklamalarının ardından bir süredir sessiz kalan Erbaş, bugün verdiği bir röportajda tuzlu ayranın otizm yaptığını iddia etti. Verdiği bilgiyi kanıtladığını ve bunu yayımladığını belirten Erbaş aynı zamanda tuz ve yoğurdun birleşmesinin “zehir” olduğunu açıkladı. Pek çok insan bu açıklamalara tepki gösterdi.

“Tuzlu ayran otizm yapıyor”

Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın açıklamasına en çok tepki gösteren isimlerden birisi ise Evrim Ağacı’nın kurucularından olan Çağrı Mert Bakırcı oldu. Tabii ki sosyal medyada Oytun Erbaş’ın açıklamalarına tepki gösteren tek kişi Bakırcı değildi. Aynı şekilde Erbaş’ın açıklamalarını gören pek çok insan bu duruma olan tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

Çağrı Mert Bakırcı'nın Oytun Erbaş'ın açıklaması hakkındaki tepkisi;

Diğer kullanıcılar da bu açıklamaya tepki gösterdi;