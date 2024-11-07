Bir dizi oyun ve performans artırma programlarının içine gizlendiği iddia edilen yeni bir zararlı yazılım Windows'unuzu ele geçirebiliyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, Windows kullanıcılarını hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit etti.

FortiGuard Labs tarafından hazırlanan rapora göre bu zararlı yazılıma "Winos4.0" adı verildi ve oyunlarla ilgili yazılımlara saklanarak bir süredir birçok farklı kullanıcıya yayılıyor.

Winos4.0, kullanıcıların ilgisini çeken performans artırma uygulamaları, oyun modları ve sistem optimizasyon yazılımları gibi uygulamaların içine gizlenmiş durumda. Bu şekilde kullanıcıları aldatmayı başaran hackerlar, Winos4.0'ı hedef cihazlara bulaştırıyor.

Winos4.0 kullanıcıların bilgisayarlarına neler yapabiliyor?

Winos4.0’ın yapabildiği şeyler oldukça tehlikeli. Zararlı yazılım, kullanıcıların panosundaki verileri izleyebiliyor, sistem bilgilerini toplayabiliyor, antivirüs yazılımlarını kontrol edebiliyor ve hatta kripto para cüzdanlarına erişerek hassas bilgilere ulaşabiliyor. Winos4.0 gibi zararlı yazılımlar, basit kötü amaçlı yazılımlardan farklı olarak çok daha geniş amaçlarda kullanılabiliyor.

Raporda hackerların oyuncular dışında özellikle eğitim sektöründeki kurumları da hedef aldığı belirtiliyor. Analiz edilen bazı DLL dosyalarında “Kampüs Yönetimi” ve “Öğrenci Kayıt Sistemi” gibi eğitimle ilişkili ifadeler yer alıyor.

Eğer siz de benzer bir kötü amaçlı yazılımı bilgisayarınıza bulaştırmaktan çekiniyorsanız, bahsi geçen alanlarda uygulamalar indirirken kaynağın güvenilirliğini iki kez kontrol edin.