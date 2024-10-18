CryptoLocker adlı virüs, bilgisayarınıza sızarak dosyalarınızı kilitleyebiliyor ve açılması için sizden para istiyor. Yani fidye. İçeriğimizde bu virüsün tam olarak nasıl işlediğine ve korunma yöntemlerine değindik…

Fidye yazılımlarına ransomware deniyor ve bu yazılımların içinde pek çok virüs tipi yer alıyor. Bizim bugün bahsedeceğimiz ise 2013 yılında ortaya çıkan fidye yazılımı CryptoLocker.

CryptoLocker saldırıları dünya çapında ciddi bir tehdit oluşturuyor ve şimdiye dek milyonlarca dolarlık zarara yol açtılar. Bu virüs sizden bildiğiniz fidye istiyor ve bunu genelde Bitcoin gibi takip edilmesi kolay olmayan para birimleriyle yapıyor.

Nasıl bulaşıyor bu virüs?

Size sahte bir e-posta geliyor ve siz de resmî bir kuruluştan geldiğini sanarak güvenip şak diye açıyorsunuz. Dosyayı açtığınız anda virüs, bilgisayarınıza sızmaya başlıyor.

CryptoLocker, bunun yanı sıra sahte web siteleri ve linkler aracılığıyla da bilgisayarınıza bulaşabiliyor.

Diğer bir adım, dosyaları ele geçirmek oluyor.

CryptoLocker bilgisayarınıza bulaştığında en sık kullandığınız; Word, Excel, fotoğraflar, PDF gibi dosya türlerini ele geçiriyor ve bir şifreleme yöntemi ile dosyaları kilitliyor. Hâliyle sizin de erişiminiz kalmıyor.

Sırada fidye isteme süreci var.

Dosyalar ele geçirildikten sonra ekranda bir mesaj çıkıyor ve dosyalarınızı geri almak istiyorsanız 72 saat gibi bir sürede fidye ödemeniz gerektiği söyleniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere fidyeyi ödemezseniz dosyalarınız siliniyor.

Fidye çoğunlukla Bitcoin gibi kripto para birimleriyle talep ediliyor. Böylece bilgisayarınıza sızan siber suçlunun kimliğine ulaşmak zorlaşıyor.

Fidyeyi öderseniz şifrelerin çözülme ihtimali var ancak bu biraz kişinin inisiyatifine bağlı. Kimi zaman fidye ödense bile dosyalar kilitli kalabiliyor ya da silinebiliyor.

Peki nasıl korunur bu virüsten?

Hepimiz bilsek de bir şekilde tıklıyoruz işte… O yüzden söylemekte fayda var, şüpheli e-postaları açmaktan kaçınmak gerekiyor. Ayrıca güvenlik yazılımları, bu şüpheli e-postaları ve dosyaları filtrelemenizi sağlayabilir.

Ayrıca bilgisayarınızın işletim sistemini ve yazılımlarını güncel tutarsanız güvenlik açıklarının önüne geçebilirsiniz.

Virüs programı ise vazgeçilmez önlemlerden. İyi bir antivirüs programı sayesinde bilgisayarınızı siber suçlulardan koruyabilirsiniz.

Son olarak eklemekte fayda var; verilerinizi, dosyalarınızı; bulut hizmetleri gibi platformlarda yedeklemeyi unutmayın. Böylece fidye yazılımı gibi çeşitli tehditlerden korunabilirsiniz.

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