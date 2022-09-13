Google Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi ortaklığında hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi'nin ikinci yıl başvuruları başladı. Gelin gençlere ücretsiz bir şekilde yazılım öğretmeyi amaçlayan bu proje neymiş bir göz atalım.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık oyunların ve mobil uygulamaların popülerliğinin ciddi derecede arttığını söylememiz yanlış olmaz. Artık dünya çapında neredeyse herkes gündelik hayatında farklı farklı uygulamalar kullanırken boş zamanlarında da oyun oynuyor. Bu nedenle de oyun ve uygulama tasarlayacak mesleklere olan ilgi ve ihtiyaç gittikçe artıyor.

Durum böyle olunca ülkemizden de insanların programlama öğrenmesine yönelik hamleler geliyor. Bunlardan biri ise ilk olarak geçtiğimiz yıl başlayan Oyun ve Uygulama Akademisi’ydi. Şimdi de Google Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi ortaklığında hayata geçirilen ve 450'den fazla ücretsiz eğitim içeren bu projenin ikinci yılına başvurular başladı.

Nedir bu Oyun ve Uygulama Akademisi?

Öncelikle ‘Oyun ve Uygulama Akademisi’nin ne olduğunu bir açıklayalım. Google Türkiye’nin başını çektiği birçok farklı ortakla hayata geçirilen bu proje, ilk kez geçtiğimiz yıl başladı. Açıklamalara göre ‘Oyun ve Uygulama Akademisi’, 18-29 yaş arası gençlerin dijital becerilerinin gelişmesini, teknoloji sektöründe istihdamın artmasını ve sektördeki girişimlerin artmasını hedefliyor.

Akademi, alanlarında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan oyun ve uygulama geliştirme eğitimleriyle ücretsiz olarak gençlere ulaşmayı hedefliyor. Projenin ikinci yılında katılımcılara sunulacak fırsatlardan bazıları ise şu şekilde;

Yazılımcılar için İngilizce ve sosyal beceri eğitimleri

Coursera’da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’na tam burslu erişim

Hukuk, finans, insan kaynakları gibi farklı alanlarda eğitim ve kariyer zirveleri

Ideathon ile fikir geliştirmeyi öğrenme

Kendi oyun ya da uygulamalarını geliştirmek

Dereceye girenlere ödüller

Başvuru şartları

Oyun ve Uygulama Akademisi’nin internet sitesine göre başvuru yapacak kişilerde bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar ise şu şekilde;

18-29 yaş arasında olmak

Üniversite öğrencisi veya mezunu olmak

Teknoloji girişimciliği, proje yönetimi, oyun ve yazılım alanlarına ilgili olmak

Akademi’ye haftada ortalama 15 saat ayırabilmek

Nasıl başvuru yapılır?

Oyun ve Uygulama Akademi’sine başvuru yapmak oldukça kolay. Başvuru şartlarını karşılayan kişilerin, buradaki bağlantıya tıklayarak başvuru sayfasına ulaşması gerekiyor. Bunun ardından ise açılan penceredeki ‘Hemen Başvur’ seçeneğine tıklanması ve 3 adımlık başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor.

İlk adımda ön başvuru formunu tamamlanması, ikincisinde ise 60 saniyelik bir YouTube veya YouTube Shorts videosunun hazırlanması isteniyor. Linkinin başvuru sayfasına ekleneceği bu videoda, kişinin neden Akademi bursiyeri olmak istediğini açıklaması talep ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise bir ‘Genel Yetenek’ testinin tamamlanması gerekiyor.

Açıklamalara göre Oyun ve Uygulama Akademisi, 2000 bursiyer alacak ve 1 Aralık’ta derslere başlayacak. Başvurular ise 16 Ekim 2022’ye kadar sürecek.