Oyunları daha iyi oynamayı sağlayan ekipmanlar oyuncuların vazgeçilmezleri arasında. Bu listemizde her bütçeden alternatiflerle oyuncu ekipman ve aksesuar önerilerini derledik.

Oyuncu ekipmanları denildi mi oyuncuların gözleri parlıyor. Oyunları daha rahat oynamak için bu ürünler şart. Eğer çok oyun oynayan biriyseniz bu ekipmanları mutlaka almanız gerekiyor. Ekipmanlar arasında en çok tercih edilenler elbette mouse, klavye ve kulaklıklar.

Tabii ki seçim yaparken bir diğer önemli detay da bütçe. Bu listemizde sizin için çeşit çeşit ekipmanları listeledik. Bunlar arasından bütçenize uyanı ve ihtiyacınız olanları seçebilirsiniz.

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Farklı renkleriyle çok eğlenceli mouse oyun oynarken en büyük yardımcınız olacak. Oyun oynamayı çok seviyorsanız bu mouse tam sizlik diyebiliriz. Oyunlarda kazanan olmak için bu ürünü deneyebilirsiniz.

7200 DPI optik sensörü bulunuyor.

Kullanımı kolay gaming mouse'un tutuşu da mükemmel.

Üzerinde 7 tuş bulunan Everest mouse'un bu tuşları sayesinde işlemleri daha kolay ve hızlı gerçekleştirmek mümkün.

bulunan Everest mouse'un bu tuşları sayesinde işlemleri daha kolay ve hızlı gerçekleştirmek mümkün. Yumuşak dokunuşlu yapısıyla oynarken size hiç rahatsızlık vermiyor.

Tak-çalıştır mouse'u kurmakla uğraşmadan hızlıca oyuna geçebilirsiniz.

Yanında mouse padle gelen mouse'u satın almak için tıklayabilirsiniz.

Renkleriyle kendine hayran bırakan Redragon Cobra 75054 9 Tuşlu Oyuncu Faresi

Profesyonel bir oyuncuysanız ya da o yoldaysanız oyuncu faresi sizin için şart. Redragon gaming mouse oyun severlerin bayıldığı ekipmanlardan. Redragon mouse ele tam oturan tasarımıyla oyun zevkinizi artırıyor.

Bu oyuncu mouse'u yüksek hızlarda stabil çalışıyor.

Kablosu oldukça dayanıklı. En zor oyunlarda bile sizi yarı yolda bırakmayan kaliteli kablosu var.

7 farklı ışıklandırma modu bulunuyor.

Oyun oynarken rahatlık sağlayan mouse'u almak için tıklayın.

Daha rahat oyun oynamak için Logitech G G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Kaliteli bir oyun ekipmanı almak istiyorsanız Logitech oyun mouse'unu düşünebilirsiniz. Kablosuz özelliğiyle bir yere bağlı olmadan kullanabileceğiniz mouse en zorlu oyunlarda bölüm geçmeye yardımcı oluyor.

Tek pille 250 saat oynamak mümkün.

oynamak mümkün. Pil düzeyi %15 olduğunda size bildirim gönderiyor.

99 gram ağırlığıyla oldukça hafif.

Sağ ve solda bulunan birincil anahtarları 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklı.

1 ms bildirme hızı ile çok hızlı.

Dört renginden birini tarzınıza göre tercih edebileceğiniz mouse için tıklayın.

Rengarenk ışıklı klavye arayanlara özel Pusat K3 Pro RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Dayanıklılık ve konforu bir araya getiren eşsiz oyuncu klavyesi yüksek performansı ile sizi kendine hayran bırakıyor. Alüminyum kasasıyla uzun yıllar en zorlu oyunlarda hep yanınızda olacak.

%100 anti-ghosting özelliğine sahip.

Konforlu yapısı sayesinde uzun saatler oyun oynamak artık eziyet olmaktan çıkıyor.

18 tane RGB Işık Modu ve 4 tane Gamer modu var. Rengarenk yapısıyla oyunlarınıza heyecan katıyor.

Klavye üzerindeki multimedia tuşları kontrolü kolaylaştırıyor. Ayrıca ses açma kapama tekerleği ile istediğiniz şekilde sesi klavye üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.

Mıknatıslı bilek desteği olan oyuncu klavyesini beğendiyseniz tıklayın.

Pembenin en güzel tonlarında olan HK Gaming GK61 Mekanik Oyun Klavyesi

Tam arka aydınlatmalı oyun klavyesinin renklerine bayılacaksınız. Ayarlanabilir parlaklık seviyesi ile aydınlatmayı kendiniz seçebiliyorsunuz. Kullanımı o kadar kolay ki sadece takıp çalıştırmanız yetiyor.

Hızlı tepki süresi her oyuncunun talebi. HK oyuncu klavyesi ile oyunlarda avantaj hep sizde.

Üzerinde multimedia tuşları bulunuyor.

Oyun oynarken yanınızda bir şeyler oluyorsa bu klavyenin suya dayanıklı olması sizi memnun edecektir. Aynı zamanda toza da dayanıklı.

olması sizi memnun edecektir. Aynı zamanda toza da dayanıklı. Hem Mac hem Windows ile uyumlu.

Kaliteli malzemeye sahip klavyeyi denemek için tıklayın.

Hem rahat hem şık: JBL Quantum 100 Gaming Kulaklık

Mavi rengiyle şık kulaklık, güzelliğinin yanında çok da kaliteli. Performansı ile oyunlarda sizi memnun edecek kulaklığın rahatlığına hayran olmamak elde değil. Uzun saatler kulağınızda olacak kulaklık oyunları sadece oynamanızı değil, yaşamanızı sağlıyor.

Hafızalı köpük kulak yastıkları ile tüm gece boyu süren oyunları oynamak çok daha kolay.

kulak yastıkları ile tüm gece boyu süren oyunları oynamak çok daha kolay. Kablo uzunluğu 1.2 metre olan JBL kulaklık ile oyun oynarken yeterli yeriniz oluyor.

Oyundaki her küçük ayrıntıyı duyarak kendinizi oyunun içinde hissedebiliyorsunuz.

Arkadaşlarınızla oynadığınız oyunlarda sesinizi en net biçimde duyurabileceğiniz mikrofonu bulunuyor.

Oyunda sadece sesleri duymak değil, oyunun tam içinde olmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Konfor ve kaliteyi bir arada sunan Rampage SN-R9 X-SENSE Gaming Oyuncu Mikrofonlu Kulaklık

Oyun oynarken kaç saatin geçtiğini fark edemiyorsanız size kulaklarınızın çok rahat olacağı bir kulaklık gerek. Rampage konforlu yapısıyla saatlerce bile taksanız kulaklarınızı rahatsız etmiyor. Konforunun yanında kaliteli sesi olan kulaklık dışarıya ses çıkarmıyor. Bu sayede oyun oynarken kimseyi rahatsız etmiyorsunuz.

Kaliteli mikrofonu ile oyun oynarken arkadaşlarınızla rahat rahat konuşabiliyorsunuz.

Uzun kablosu ile hareketinizi kısıtlamıyor.

ile hareketinizi kısıtlamıyor. Kablo üzerinde bulunan ses aparatı ile ses düzeyini kolayca ayarlayabiliyorsunuz.

Dışı deri kaplı kulak süngerine sahip kulaklığı merak ediyorsanız tıklayın.

Oyun oynarken kulaklarınızı rahatsız etmeyecek GamePower Mei RGB 7.1 Oyuncu Kulaklık

Profesyonel oyuncuların tercihlerinden olan kulaklık oyun oynamayı daha eğlenceli hâle getiriyor. Konforuyla sizi memnun edecek GamePower kulaklığın kontrolünü kumandasıyla kolayca yapabiliyorsunuz.

7.1 çevresel ses ile gerçekçi bir ses deneyimi yaşamanız mümkün. Yani oyunu oynamanın ötesinde yaşayacaksınız.

Ses kalitesinin yanında stüdyo kalitesinde mikrofonu bulunuyor.

bulunuyor. Mikrofonun 360° gürültü önleyici özelliği var.

Eğimli tasarımı olduğu için kulak kanalına sesi anında ileterek ses kalitesini artırıyor.

Oyun zevkini kat kat artıran kulaklık için tıklayın.

Kusursuz hareket kabileyeti sağlayan Havit Gamenote MP8301 XL Gaming Mouse Pad

İnce gözenekli tasarımı olan mouse pad kaymaz kauçuk tabana sahip. Bu sayede koyduğunuz yerden kaymıyor ve rahatça kullanabiliyorsunuz.

Havit mouse pad'in boyutları 900x300x3 mm.

Kalınlığı oyun oynamak için oldukça yeterli mouse pad, profesyonel oyuncuların kaçırmaması gereken bir model.

Kenarlarındaki kaplamalar sayesinde uzun yıllar sizin yanınızda olacak bir ürün.

sizin yanınızda olacak bir ürün. Mouse'unuzu en rahat şekilde yönetmek için bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

Oyun oynarken hareketlerinizin kısıtlanmasını istemiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Kaliteli bir ekipman arayanların alabileceği Game-X Oyuncu Mousepad

Oyun oynarken rahat etmek istiyorsanız bir mouse pad almanız şart. Akıcı bir şekilde oyun oynamak için rahat bir yüzeye sahip Game-X mouse pad, kaymaz suni deri üzerine özel bir kumaştan yapılmış. Mouse'unuz yerde yağ gibi kaysın istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Bu ürünün boyutları 90x40 cm.

Kenarlarının dikişi hem hoş duruyor hem de kullanışlı.

hem de kullanışlı. Düz olmayan zeminlerde de kullanılabilen mousepad ile oyunları çok daha rahat oynayabileceksiniz.

Kalitesinin yanında şık bir tasarıma sahip ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

İçine gömülerek oyun oynayabileceğiniz Türksit Çağrı Oyuncu Koltuğu

Rahalığını oturur oturmaz hissedeceğiniz Türksit Çağrı oyuncu koltuğunun 7 ayrı rengi bulunuyor. Oturma genişliği 51 cm olan koltuk oldukça rahat. Uzun saatler oyun oynuyorsanız bu koltuk sizin için istek değil, ihtiyaç.

Sırt yüksekliği 81 cm olan koltuğun toplam yüksekliği 131 cm.

Döşemesi file kumaş olan koltuk %100 yerli üretim.

olan koltuk %100 yerli üretim. 360 derece dönebilen sessiz ayaklara sahip.

Parke çizmez ayakları, oyun oynarken sürekli hareket edenler için ideal bir özellik.

Uzun yıllar sizin yanınızda olacak koltuğu almak için tıklayın.

Oturmanın ötesinde yatmak için de ideal Xdrive Toryum Oyuncu Koltuğu

Oturduğunuz anda rahatlığını hissedeceğiniz oyuncu koltuğunun hem sırt hem boyun için yastığı bulunuyor. Bu yastıklar ayarlanabilir şekilde tasarlanmış. Yine oyun oynarken rahatlığınız düşünülerek tasarlanan ayarlanabilen kolçakları var.

Vücudu destekleyen koltuk siz oyun oynarken rahat etmenizi sağlıyor.

Yüksek kaliteli süngeri uzun saatler oturulsa bile maksimum konforu sağlamak için tasarlanmış.

Düz uzanabilen sistemi ile Xdrive koltuğu yorulduğunuz an yatağa çevirebiliyorsunuz.

sistemi ile Xdrive koltuğu yorulduğunuz an yatağa çevirebiliyorsunuz. Yere sağlam basan oyuncu koltuğunun güçlendirilmiş metal ayakları var.

Uzun süre oyun oynarken rahat etmek istiyorsanız tıklayın.

Dayanıklı yapıya sahip Hawk FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Siz de oyun oynarken saat nasıl geçti anlamıyorsanız çok rahat bir koltuğa ihtiyacınız var demektir. Kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önleyen oyuncu koltuğunda ne kadar süre oturursanız oturun rahatsız olmuyorsunuz.

Güçlendirilmiş yapıya sahip koltuğu yıllar geçse de kullanabiliyorsunuz.

Özel boyun desteği bulunuyor, bu sayede boynunuz ağrımadan oyun oynayabiliyorsunuz.

bulunuyor, bu sayede boynunuz ağrımadan oyun oynayabiliyorsunuz. Koltuğun süngerleri 60 DNS sertliğe sahip.

Otururken en çok destek gereken yerler baş ve bel bölgesi. Hawk oyuncu koltuğu tam bu bölgeleri en doğru şekilde destekliyor.

E-sporculara özel üretilen koltuğu incelemek için tıklayın.

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