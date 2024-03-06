Küçük ev aletleri, evde işleri kolaylaştıran temel cihazlar. Elimizdeki işi çoğu zaman onlara paslayarak rahat ettiğimiz küçük ev aletlerinin herkese uygun alternatifleri var. Her cebe uygun çeşitli cihazları derlediğimiz listemize bakmadan almayın!

Küçük ev aletleri hayatları kolaylaştıran ürünler. Herkesin evinde yer verdiği aletlerin hepsi olmasa da mutlaka en az 1-2 tanesi vardır. Yemek pişirmeyi kolaylaştıran airfryer modelinden saçınızı hızlıca kurutmaya yarayan saç kurutma makinesine kadar küçük ev aletleri çok geniş yelpazeye sahip.

Her bütçeye uygun küçük ev aleti var. Seçtiğimiz küçük ev aletlerinin hem alt hem orta hem de üst segmentten olacak şekilde listeledik. Kendi bütçenize en uygun olanı bu sayede kolaylıkla seçebilirsiniz.

Airfryer

Fiyat-performans ürünü olan Kumtel Fastfryer

Yağsız pişirme yapan Kumtel Fastfryer, Rapid Air Teknolojisi kullanıyor. Kumtel'in hacmi tek kişiye rahat rahat yetiyor. Uygun fiyatı üstün performansla birleştiren Kumtel Airfryer'ın özellikleri şunlar:

900 Watt güç

2 litrelik hacme sahip.

Kumtel Airfryer'ın gövde malzemesi plastik.

15 cm sepet sepet çapı ve 8 cm sepet derinliği.

Üzerindeki düğmelerle kullanması çok kolay.

200 derece sabitlenebilen sıcaklık.

30 dakikalık zamanlayıcı sonrasın otomatik kapanma özelliği var.

Hızlı pişirme sepeti de var.

Bütçenize uygun bir airfryer arıyorsanız tıklayın.

Herkesin bayılarak kullandığı Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5L Fritöz

Xiaomi Airfryer, en çok tercih edilen modellerden biri. Ekran kontrolü oldukça kolay olan modelin OLED ekranının dokunmatik paneli ve döner tekerleği var. Bu sayede herkes kolayca kullanabiliyor.

1500 Watt güç

3,5 litre hacme sahip.

Xiaomi Airfryer'ı birçok dilde kullanmak mümkün.

Uygulama üzerinden kontrol edebilme.

40 derece ve 200 derece arasında sıcaklık.

Airfryer'ı temizlemek çok kolay.​

Sevilen airfryerlardan olan Xiaomi Airfryer almak için tıklayın.

Geniş hacimli Philips 7000 Serisi Airfryer

Kalabalık bir ailem var ve ona yetecek bir Airfryer arayışım bulunuyor diyorsanız bu model iyi bir seçenek olarak görünüyor. Rapid CombiAir Teknolojisi sayesinde sıcak hava akımı ayarlanabiliyor. Yüksek, düşük ve dinamik hava akışı sağlayarak mükemmel sonuçlar sağlıyor.

8,3 litre hacme sahip. Geniş kapasitesiyle 7 porsiyona kadar yemek pişirmek mümkün.

Tüm yemekleri en doğru şekilde pişirmeye yarayan entegre gıda termometresi var.

Otomatik pişirme programı sayesinde yemek pişirmek kolaylaşıyor.

QuickClean özelliği ile temizliği de oldukça kolay.

Kızartma, rosto, ızgara, fırınlama, soteleme, dondurulmuş gıdaları pişirme ve daha birçok pişirme işlevi bulunuyor.

NutriU uygulamasıyla her yemeği kolayca yapmanızı sağlayan Philips Airfryer için tıklayın.

Stand Mikser

Hamuru sizin yerinize o hazırlasın: Kiwi Stand Mikser

Stand mikserler son zamanlarda hamur yoğurma işleviyle sıklıkla alınıyor. Kiwi Stand Mikser, uygun fiyatlı mikser arayanlar tarafından tercih edilebilir. Kaliteyi uygun fiyatla birleştiren Kiwi'nin kapasitesi de gayet yeterli.

600 Watt güç

Hamur yoğurmak için ideal bir ürün.

5 litre kapasitesi ile ev için gayet yeterli.

Hesaplı stand mikser arayanların ilk tercihlerinden olacak Kiwi Stand Mikser için tıklayabilirsiniz.

Hızlıca kek çırpan Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

Stand mikser almak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan Karaca Mastermaid Mikser, 5 litrelik kâseye sahip. Bu kâse yapışmaya karşı dirençli ve paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş. Çırpma, yoğurma ve karıştırma işlevleri ile mutfakta en büyük yardımcınız olmaya aday!

1500 Watt güç

Homojen karışımlar elde etmek için ideal bir kâseye sahip.

Üst gövdesi tek hareketle açılabiliyor.

Ayakları sağlam yere bastığı için maksimumda karıştırırken bile gövde stabil kalıyor.

Çırpma teli kâsenin her yerine ulaşıyor ve kalıntı bırakmıyor.

Sıçramaya önleyici kapağı var.

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak stand mikser için tıklayın.

Misafir hazırlıklarına en çok o yardımcı olacak: Kitchenaid Artisan Stand Mikser

En kaliteli markalardan biri olan Kitchenaid Artisan Stand Mikser, mutfakta çırpma ve yoğurma işlemlerini kolaylaştırıyor. Kitchenaid Artisan Stand Mikseri kullanarak hamur işleri hazırlayabilir ya da kek çırpabilirsiniz. Bir adım öteye götürerek pandispanya hazırlayıp lezzetli pastalar da yapabilirsiniz.

Düz çırpıcı aparatı ile patates püresinden şekerli karışımlara her şeyde en uygun kıvamı elde etmek mümkün.

4,8 litre kâse

Buz parçalama özelliği var.

Esnek kenarlı çırpıcı ile kâsedeki her kalıntı güzelce sıyrılıyor.

Dökme koruması sayesinde etraf hiç kirlenmiyor.

Ek aparatları satın alarak stand mikserinizi farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz.

Kitchenaid kalitesine ulaşmak için hemen tıklayın.

Ekmek Kızartma Makinesi

Sıcacık ekmek yemek isteyenlere özel King K 2178 Fiesta Ekmek Kızartma Makinesi

Kahvaltıların vazgeçilmezi ekmek kızartma makinesi ile pazar kahvaltıları daha keyifli hâle geliyor. Rengine ayrı işlevine ayrı bayılacağınız ekmek kızatma makinesinin 2 ekmeklik kapasitesi var. Üzerinde birçok farklı ısı ayarı olduğu için ekmeğiniz tam istediğiniz gibi oluyor.

800 Watt güç

Altındaki kırıntı tepsisi sayesinde etraf pislenmiyor.

Kablo sarma yuvası ile kabloyu nereye koyacağınızı dert etmenize gerek yok.

İstediğiniz anda durdurma fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Mor rengiyle çok iddialı ekmek kızartma makinesini sepete atmak için tıklayın.

Sabah akşam ekmek kızartmak isteyenler için Grundig Ek 4120 K Ekmek Kızartma Makinesi

2 dilim kapasiteli Grunding Ekmek Kızartma Makinesi, kolay kullanımı ve şık tasarımıyla mutfağınıza yakışacak ürünler arasında. Grunding Ekmek Kızartma Makinesi sadece ekmek kızartmıyor. Aynı zamanda buz çözebiliyor ve tekrar ısıtabiliyor.

850 Watt güç

Grunding'in bu makinesinin kırıntı tepsisi var.

Durdurma fonksiyonu sayesinde çok daha kullanışlı.

Grunding Ekmek Kızartma Makinesi 6 kademeli ısı ayarına sahip. Bu sayede ekmek kızartırken ısı ayarını kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Kablo sarma yuvası sayesinde derli toplu duran ekmek kızartma makinesini almak için tıklayın.

Hem şirin hem kullanışlı Smeg Pembe 4x1 Ekmek Kızartma

Tasarımıyla ön plana çıkan Smeg kızartma makinesi, farklı renkleri ve tasarımıyla mutfağın havasını değiştiriyor. Tabii bu makineler sadece renkleri için değil, işlevleriyle de çok seviliyor. Kullanışlı Smeg Ekmek Kızartma Makinesi 4 ekmek kızartabiliyor.

2000 Watt güç

Buz çözme özelliği var.

Isı ayarı sayesinde ekmeklerinizi tam istediğiniz kızarıklıkta oluyor.

Kırıntı tepsisi de olan makineyi kullandıktan sonra temizlemek oldukça kolay.

Pembe rengiyle çeyizlerin vazgeçilmezi olan Smeg ekmek kızartma makinesini almak için tıklayın.

Ekmek Yapma Makinesi

Evi mis gibi ekmek kokutur: Karaca Bakexl Ekmek Yapma Makinesi

Sabahları ekmek kokusuyla uyanmak istemez misiniz? Sizi mis gibi sabahlara uyandıracak cihaz bu! Cihazın 1,5 kg haznesi bulunuyor. Geniş bu haznesi ile 7 somun ekmek ağırlığında ekmek pişirilebiliyor.

850 Watt güç

Hamur yoğurmaya gerek kalmadan ekmek hazırlanmanız mümkün.

15 otomatik programı var. Bu programlar sayesinde ekmeğin yanında kek, çörek pişirebiliyorsunuz. Ayrıca yoğurt mayalamak veya reçel yapmak da mümkün.

Ekmek yapmadan sadece hamur yoğurmak için de kullanabilirsiniz.

3 ayrı kabuk pişirme kademesi var.

1 saat boyunca sıcak tutma özelliği sayesinde piştikten sonra bir süre daha ekmeğiniz sıcacık kalıyor.

Tarif kitapçığı sayesinde kolayca uygulamanızı sağlayan ekmek yapma makinesi için tıklayın.

İstediğiniz zaman ekmek pişiren Sinbo SBM-4715 Ekmek Yapma Makinesi

Paslanmaz çelik karıştırma bıçağı ile dayanıklı Sinbo Ekmek Yapma Makinesi, LCD ekrana sahip. Yapmak istediğiniz ekmekleri ekrandan kolayca seçebiliyorsunuz. "Daha önce neden almadım?" diye kendinize soracağınız ekmek yapma makinesi, ekmeğinizi yaptıktan 1 saat sonraya kadar sıcak tutabiliyor.

3004 alüminyum alaşımlı yapışmaz kap.

Ekmek kabuğu kızarıklığını açık, orta veya koyu olarak ayarlamak mümkün.

Ekmek pişirme işleminin tam otomatik olmasını sağlamak için 6 tuş ve 12 dijital programı var.

Kek, reçel ve hamur işleri için uygun.

Evinizi mis gibi kokutacak ekmek yapma makinesi için tıklayın.

Fırından ekmek alma derdine son verir: Moulinex OW2000 Freshly Home Bread Ekmek Yapma Makinesi

Her sabah sıcak ekmek kokusu ile uyanmak isteyenler için bir ekmek yapma makinesi çok iyi bir seçenek. Moulinex Ekmek Yapma Makinesi ile 68 farklı ekmek pişirme imkânınız bulunuyor. İstediğiniz ekmeği seçin ve pişirmeyi ona bırakın.

610 Watt güç

Kıtırlık seviyesini kontrol etmek için düğmesi bulunuyor.

12 program ve sıcak tutma fonksiyonuna sahip.

İç haznesi yapışmaz kaplama.

Ekmek dışında pizza hamuru veya reçel yapılabiliyor.

Bu makineyle 1 kg ekmek yapılabiliyor.

Pizza hamuru bile yapabileceğiniz ekmek yapma makinesini sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Tartı

Kilo takibinde size yardımcı olacak Smartness SN-1052 Kare Dijital Cam Baskül

Evlerin olmazsa olmazlarından biri tartılar. Smartness Tartı LCD ekrana sahip. Ekranı görmek ve kilonuzu takip etmek için yeterli bir tartı.

Dokunulduğunda otomatik açılıyor, sonra kendi kendine kapanabiliyor.

Cam yüzeyi kolayca silinebiliyor.

180 kiloya kadar ölçebilen tartı hassas şekilde kilonuzu ölçmek için ideal.

Cam yüzeyi sertleştirilmiş olduğu için darbelere karşı oldukça korumalı.

Düşük pil veya fazla yük durumunda uyarı veriyor.

Kilonuzu en doğru şekilde takip etmek için tıklayın.

Vücudunuzu tanımaya yardımcı oluyor: Voit Colorful Bluetooth Baskül Dijital Akıllı Tartı

Tartınızın sadece kilo ölçmesi sizin için yeterli değilse Voit Akıllı Tartı tam size göre. Kiloma bakmak bana yetmez, ben daha fazlasını öğrenmek istiyorum diyenler için Voit Akıllı Tartı; yağ, kas, su ve iç organ yağı ölçebiliyor.

Vücut kitle endeksi, metabolizma hızı ve kemik ölçümü yapabiliyor.

Bluetooth üzerinden bağlantı mümkün.

Uygulaması üzerinden verilerinize erişebiliyorsunuz.

180 kiloya kadar tartabiliyor.​

Rengarenk tartıyla yağdan kasa her şeyinizi takip etmek için tıklayın.

Her şeyi ortaya çıkaran Xiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı

Hem şık hem kullanılışlı Xiaomi Tartı ile sağlınızı yakından takip edebilirsiniz. Xiaomi Tartı sadece kilonuzu ölçmekle kalmıyor, size vücudunuzla ilgili her detayı veriyor. Tartıya çıktıktan sonra uygulamaya girerek verilerinize ulaşmanız mümkün.

Mi Fit uygulamasıyla birlikte çalışan tartı ile verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Ağırlığı 1,9 kg.

BMI, bazal metobalizma gibi değerleri öğrenmek çok kolay.

Yağ, kas ve iç organlardaki yağı hesaplayabiliyor.

16 kişiye kadar veriler kaydedilebiliyor.

Kayıt oluşturmadan ziyaretçi modunu kullanmak mümkün.

Sağlıklı yaşamınızı destekleyecek tartıyı hemen sepete eklemek için tıklayın.

Saç Kurutma

Banyo sonrası saçları hızlıca kurutan Cvs Elana Saç Kurutma Makinesi

Banyodan çıktınız ve ıslak saçla oturmak istemiyorsunuz. O zaman size bir tane Cvs Elana Saç Kurutma Makinesi lazım. Saç kurutma makineleri arasında uygun fiyatıyla öne çıkan ürün giriş seviyesi saç kurutma makinesi isteyenler için oldukça ideal.

1000 Watt güç

2 hız kademesi var.

2 kademe sıcaklık ayarı da bulunuyor.

Soğuk hava özelliği var.

Saçınızı kurutmak için uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız tıklayabilirsiniz.

Islak saçlara elveda: Philips BHD350/10 Saç Kurutma Makinesi

Philips'in kalitesi zaten herkesin malumu. Kaliteli ama fiyatı çok da abartı olmayan bir saç kurutma makinesi arıyorsanız Philips Saç Kurutma Makinesi size uygun olabilir. Güçlü üflemeye sahip saç kurutma makinesinin 2100 Watt gücü var.

Soğuk hava ayarı bulunuyor.

6 kademe hız ayarı var.

Bu modelin ayrıca asma kancası da var.

Daha kaliteli bir saç kurutma makinesi arıyorsanız tıklayın.

Kaliteden ödün vermem derseniz: Dyson Supersonic™ Saç Kurutma Makinesi

Güçlü motor ve hızlı kurutma özelliğine sahip bir saç kurutma makinesi arıyorsanız Dyson'ı tercih edebilirsiniz. Ömürlük bir makine arayanlar için kaçırılmayacak Dyson, yanında özel saklama kutusuyla geliyor. Dyson'ın en önemli özelliği aşırı ısı vermeden hızlıca kurutabilmesi.

Farklı saç tiplerine uygun.

Son teknolojisi sayesinde tek seferde elektriklenmeyi gideriyor.

Düz saçlar için elektriklenmeyi önleyen Flyaway başlığı da var.

5 ayrı şekillendirme başlığı bulunuyor.

Kendi saklama çantasıyla gelen Dyson saç kurutma makinesine ulaşmak için tıklayın.

Dikey Süpürge

Onunla ev süpürmek çok kolay: Fantom Pratik P 1200 Dik Süpürge

Dikey süpürge, evleri temizlerken önemli ürünlerden. Fantom Dik Süpürge, hafifliği sayesinde yorulmadan süpürge yapmanızı sağlıyor. Küçük olduğu için pratik şekilde kullanabiliyorsunuz.

500 Watt güç

Duvara monte edilebilyor.

Tasarımı ile dar alanları bile rahatlıkla süpürebiliyorsunuz.

Günlük temizlik için ideal süpürgelerden.

Evcil hayvanı olan evlerin temizliğini kolaylaştırıyor.

Toz torba temizliği yapmak oldukça rahat.

Evi temizleme işini kolaylaştıran süpürge için tıklayın.

Hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabiliyor: Philips XC7043/01 Dikey Şarjlı Süpürge



Evinizi temizleyecek süper bir cihaz arıyorsanız Philips Dikey Süpürge kırmızı rengiyle evinize renk katıyor. 65 dakika boyunca çalışabilen süpürgeyle evinizi rahat rahat temizlemeniz mümkün. Philips süpürgenin şarj olma süresi ise 5 saat.

84 dB ses seviyesi

0,6 litre toz kapasitesi var.

SpeedPro Max ile çok daha fazla kiri toplamak mümkün.

Üçlü filtre sistemi bulunuyor.

Toz haznesini çıkartmak çok kolay, boşaltırken etrafa toz saçılmıyor.

Evinizi şipşak temizlemeye yardımcı süpüerge için tıklayın.

Ütü

Kırışıklıklar artık en büyük derdiniz olmaktan çıkıyor: Sinbo SSI-6626 Buharlı Kırışık Giderici

Ütü yapmayı sevmeyenlere bile ütüyü sevdirecek Sinbo Buharlı Kırışıklık Giderici ile hızlıca kıyafetlerinizi ütülemeniz mümkün. Sinbo Kırışıklık Giderici 1500 Watt güce sahip. 350 ml su kapasitesi de olan ürün evde işleri önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Aşırı ısınmaya karşı korumaya sahip.

Damlama önleyici sistemi sayesinde kıyafetlerinizde damla lekesi olmuyor.

180 cm kablo uzunluğuyla daha rahat hareket edilebiliyor.

Aşırı ısınmaya karşı koruması olan dikey ütü için tıklayın.

Onun açamayacağı kırışıklık yok: Tefal FV5685 Turbo Pro Buharlı Ütü

Turbo buhar gücüyle verimli bir ütü yapmak için Tefal Buharlı Ütü tercih edilebilir. Tefal Buharlı Ütü 2800 Watt gücüyle çok kullanışlı. Kıyafetlerinizde asla açılmaz dediğiniz kırışıklıkları bile rahatlıkla açabilir.

Turbo buharı zorlu kırışıklıklarda bile etkili bir sonuç yaratıyor.

Damlama önleme fonksiyonu ile ütü yaparken kıyafetleriniz lekelenmiyor.

Kırışıkların giderilmesini kolaylaştırmak için sürekli buhar çıkışı sağlıyor.

Akıllı otomatik kapanma özelliği var. Yani taban üzerinde bıraktığınızda 30 saniye sonra, topuğu üzerinde bırakılırsa 8 dakika sonra kapanıyor.

Kaygan tabanı sayesinde ütü işini kolaylaştıran Tefal ütü için tıklayın.

Sizi yormayan Arçelik Bku 9130 Aria Masterpro Buhar Kazanlı Ütü

Arçelik'in bu kazanlı ütüsü kıyafetlerdeki kırışıklıkları açarken en büyük yardımcınız olacak. Şok buhar ve sürekli buhar seçenekleriyle kırışıkları açmak çok kolay. Arçelik Kazanlı Ütü özellikleri şunlar:

3000 Watt güç

8 bar buhar basıncı var.

600 grama kadar şok buhar, 165 grama kadar ise sürekli buhar

1,8 litre su tankı kapasitesi bulunuyor.

SuperGlide taban teknolojisi yüksek kayganlık ve çizilme direnci sağlıyor. Bu sayede ütülemek çok daha hızlı!

Otomatik kireç temizleme özelliği ile siz hiç yorulmadan kendini temizliyebiliyor.

Akılla ütüleme modu, her kumaş türü için uygun sıcaklığı sizin yerinize buluyor.

Prizde unutsanız bile otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenliğinizi sağlayan ütü için tıklayın.

Kahve Makinesi

Sabahları kahvesiz yapamayanlara özel Homend Coffeebreak 5046-H Filtre Kahve Makinesi

Kahvesiz ayılamayanlar için kahve makinesi şart. Fiyat-performans ürünü olan Homend birçok özelliğiyle tercih sebebi. Kahveyi demledikten sonra 40 dakika boyunca sıcak tutma özelliği sayesinde kahvenizi tekrar ısıtmaya gerek kalmadan içmeniz mümkün.

900 Watt güç

12 fincan kapasitesiyle kalabalıklar için çok uygun.

Damlama önleme özelliği ile etraf pislenmiyor.

LCD ekranıyla kullanmak çok kolay.

Su seviye göstergesi ve çıkarılabilir filtresi bulunuyor.

Otomatik kapanma özelliği de var.

Damlama önleme özelliği de olan kahve makinesi için tıklayın.

Kalabalıklar için Kenwood Filtre Kahve ve Americano Makinesi

Kenwood Kahve Makinesi, 12 fincan kapasitesiyle ev kullanımı için oldukça yeterli. Eğer sürekli arkadaşlarınızı davet ediyorsanız almanız gereken makine bu. Orta segment kahve makinelerinde olan Kenwood'un damlatma önleyici sistemi sayesinde etraf kirlenmiyor.

900 Watt güç

Filtre kahve ve Americano yapabileceğiniz kahve makinesinin çıkarılabilir ve yıkanabiir filtresi var.

1,4 litre su ısıtıcı kapasitesi var.

Cam haznesiyle oldukça sağlıklı.

Şıklığıyla mutfağınıza çok yakışacak kahve makinesi için tıklayın.

Önce rengine sonra kahvesine aşık olunan Tchibo Cafissimo Classic Aubergıne Kahve Makinesi

Mükemmel espresso ve filtre kahve yapmanın yolu Tchibo Cafissimo Kahve Makinesi ile tek dokunuşla kahvenizi hazırlayabileceksiniz. Süt köpürtücüsü de olan kahve makinesi ile en sevdiğiniz kahve çeşitlerini kolaya hazırlamanız mümkün. Kahveyi yaptınız ama diyelim kapatmayı unuttunuz. O zaman hiç endişe etmenize gerek yok, 7 dakika sonra makine kendini kapatıyor.

1000 Watt güç

Su ısıtıcı kapasitesi 1 litre.

Her seferinde istediğiniz çeşitte ideal kahveyi hazırlayabiliyorsunuz.

Su seviye göstergesi de var.

3 farklı basınç sistemi bulunuyor.

Mükemmel kahveler yapmak için hemen tıklayın.

Rondo

Yemek yapmak onunla çok kolay: Altus ALSM 780 Doğrayıcı

Doğrama işlerini kolaylaştıran Altus Doğrayıcı ile yemek hazırlamak kolaylaşıyor. Uygun fiyatlı ürünler arasında yer alan Altus Rondo kaydırmaz altlığa sahip. Bu sayede çalışırken hareket etmiyor. Plastik haznesi ve 2 bıçaklı sistemiyle mutfakta yer alması gereken ürünlerden biri.

550 Watt güç

1000 ml kapasitesi var.

Tek tuşla kontrol edilebiliyor.

Mutfakta yardımcı olan doğrayıcı için tıklayın.

Her mutfağa lazım: Fakir Storchop Doğrayıcı Rondo Copper

Doğrama işlerini kolaylaştıran Fakir Rondo ile istediğiniz sebzeleri tek tuşla doğramak mümkün. Fiyat-performans olarak memnun eden rondonun paslanmaz çelik bıçakları var. Bu sayede daha uzun süre kullanabiliyorsunuz.

700 Watt güç

Tek kademeli hız ayarı bulunuyor.

1,25 litre hazne kapasitesi var.

Plastik altlığı sayesinde kullanırken kaymıyor.

1,3 kg ağırlığa sahip.

Tasarımı sayesinde tezgahta çok yer kaplamıyor.

Mutfakta yer kaplamayan rondo için tıklayın.

Her şeyi parçalayan Tefal La Moulinette Doğrayıcı

Mükemmel sonuçlar istiyorsanız Tefal La Moulinette sizin için ideal. 330 gramlık şeffaf haznesi sayesinde işlemi yaparken içini görebiliyorsunuz. Üstten basmayla çalışan rondoyu kullanmak da çok basit.

1000 Watt güç

Kılıç şeklinde bıçak

1-2-3 sistemi ile çok güçlü doğrama yapabiliyor.

Doğrayıcının bir bıçağı bulunuyor.

Bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Hızlıca yemek hazırlığı yapmak için tıklayın.

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