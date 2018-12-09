Oyuncular CS:GO'nun Ücretsiz Olmasından Memnun Değil

Yılların oyunu Counter-Strike: Global Offensive, Battle Royale moduna sahip olmasının ardınan ücretsiz oldu.

Counter-Strike: Global Offensive bu hafta içerisinde Danger Zone Battle Royale modunu almasının ardından ücretsiz hale getirildi. Daha önce CS:GO oyununa para vermeyip kütüphanesinde de bulunmayan kişiler, CS:GO oyununun tüm özelliklerine (Battle Royale dahil) hiçbir ücret ödemeksizin sahip olabiliyorlar.

CS:GO oyununu daha önce para verip Steam kütüphanesine eklemiş kullanıcılar ise bu durumdan oldukça hoşnutsuz zirâ CS:GO'nun Steam sayfası, CS:GO ücretsiz hale geldiği andan itibaren 13.000'den fazla olumsuz eleştiri aldı. Bunun sebebi ise zaten başı hilelerden kurtulmayan CS:GO'nun ücretsiz olması, hileci oyuncular için paha biçilemez bir fırsat haline geliyor çünkü hileciler; hesapları kapandığında çok kolay bir şekilde yeni bir hesap açıp CS:GO oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olup tekrar hilelerini hesapları kapanıncaya kadar kullanabiliyorlar.

CS:GO ücretsiz oldu ancak daha önce oyuna para verip satın alan kişiler Seçkin kademesine yükseltildi. Bu sayede Seçkin durumdaki kişiler, sadece Seçkin durumdaki rakiplerle eşleşiyor ve hilecilerle karşılaşma ihtimaliniz neredeyse sıfırlanıyor zirâ oyuna - Seçkin Durum'un an itibariyle satış fiyatı olan - 77.50 TL veren birisinin hile kullanıp hesabının kapanma ihtimalini riske etmesi pek olası durmuyor. Valve'nin ise hile durumlarında grafik işlemcilerine (ekran kartlarına) ban (yasak) getirmesi söz konusu.