Bir şirket, yapay zekâ destekli koku salma cihazı "GameScent"i satışa sundu. Bu cihaz, oyunlardaki belli sahnelerdeki kokuları almanızı sağlıyor.

Gelişen teknoloji, artık oyunları çok daha “gerçekçi” bir şekilde deneyimlememize olanak tanıyor. Bizi oyunların içine sokan sanal gerçeklik ve gerçekten dokunuyormuş hissi veren dokunsal geri bildirim gibi teknolojiler bazı örnekler. Bugün tanıtılan “GameScent” isimli cihaz ise bunlardan biri. Ancak bu cihaz, diğerlerine kıyasla daha önceden sadece hayal edebildiğimiz bir şeyi gerçeğe dönüştürüyor.

Aynı isimli şirket şirket tarafından geliştirilen “GameScent”, yapay zekâ destekli bir koku salma cihazı. Evet, yanlış duymadınız. Bu cihaz, oyun oynarken çok daha gerçekçi bir deneyim sunmak için oyundaki kokuları almanızı sağlıyor.

Orman, fırtına, silah ve patlama gibi kokularla geliyor

Bugün ABD’de satışa sunulan cihaz, oynanışa göre kokuları otomatik olarak salabiliyor. Şirket, herhangi bir özel oyun geliştirmeye ihtiyaç olmadığını, hâlihazırda var olan yapımlarda kullanılabileceğini belirtmiş. Konsol, PC, TV ve VR başlıklarında çalışabilen GameScent, 150 dolara satılıyor.

Şirkete göre cihaz, oyunlardaki sesleri gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor ve sonrasında sesleri yapay zekâ sistemi yoluyla işliyor. Bunun ardından da ekrandaki sahneye uygun kokular salınıyor. Sistemin yerleştirildiği altıgen şeklindeki cihazda, çeşitli kokuları içerebilen kartuşlar var. Bunlara ek olarak bir hava temizleyici de eklenmiş.

GameScent, kullanıcıların alabileceği bazı kokuları da paylaştı. Açıklamaya göre cihazla birlikte 6 koku gelecek. Bunlar şu şekilde sıralanmış:

Patlama

Silah

Yarışan arabalar

Orman

Fırtına

Odadaki kokuları gideren “Temiz Hava”

Yukarıda gördüğünüz kokular cihazda yer alacak. Şirket, bunlara ek olarak kan, okyanus, çimen, spor arenası gibi kokuların da gelecekte ekleneceğini ifade ediyor.

Oyunların gelecekte nasıl olacağını gözler önünze seren bu cihazın nasıl çalıştığı, gerçekten bu kokuları gerçekçi bir şekilde verip veremediği konusunda şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Ayrıca oyuncuların gerçekten bu tarz bir teknolojiyi sevip sevmeyeceği merak konusu. Belli oyunlarda gerçekten de hoş kokular alınabilse de diğerlerinde durum pek böyle olmayacaktır. Kim ölülerin veya yaratıkların bol olduğu bir oyunda koku almak ister ki?