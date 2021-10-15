Oyunlardaki Uyarı Çizgilerini Gerçekte Gösteren Kask [Video]

Motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmaya odaklanan yeni bir kask geliştirildi. Yapay zeka desteğine sahip olan Aegis Rider HUD isimli kask, yoldaki tüm engelleri gösterebiliyor. Ayrıca sürücüler, oluşturulan güvenli güzergah çizgisini takip ederek virajları sorunsuz bir şekilde alabiliyorlar.

ETH Zürih bünyesinde çalışmakta olan bir grup mühendis, "Aegis Rider HUD" isimli ilginç bir ürün geliştirdi. Yapay zeka ile desteklenen bu ürün, motosiklet sürücülerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Şayet geliştirilen proje yaygınlaşabilirse, Tesla'nın otopilot sisteminin benzerinin motosikletlerde kullanılmaya başlayacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Aegis Rider HUD, temelinde bir motosiklet kaskı. Her motosiklet sahibinin kullanması gereken bu ürünü akıllı hale getiren proje ekibi, ortaya bir sürüş yardımcısı çıkardı. Yapay zeka ile anlık olarak haritalama ve hesaplama yapan kask, bu sayede sürücünün önündeki engelleri sürekli olarak takip etmesine ve virajları güvenli bir şekilde almasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde sürücü hatalı kazaların önüne geçilebileceği düşünülüyor.

Aegis Rider HUD işte böyle görünüyor

Mühendislerin geliştirdikleri yapay zeka destekli sürüş yardımcısı, kaskın yüz siperliği bölümü üzerinden kullanılıyor. Sürücüler, kaskın siperliğini indirdiklerinde çevrelerini normal bir şekilde görmeye devam edebiliyorlar. Ancak Aegis Rider HUD, normal görüşün üzerine bazı eklemeler yapılıyor. Bu eklemeler, hız ve eğim bilgileri ile yol üzerindeki engelleri ve en güvenli yol çizgisini otomatik olarak göstermeye yarıyor. Sürücü bu sayede çizgiyi izleyip virajları güvenli bir şekilde alabiliyor ya da dalgınlıkla bir yaya ya da araca çarpmaktan kurtulabiliyor.

Aegis Rider HUD, çalıştığı zaman böyle görünüyor

Aegis Rider HUD oldukça etkileyici olsa da yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere bazı eksikleri var gibi görünüyor. Örneğin bu kaskı taktığınızda renklendirmeler nedeniyle görüş açınız ister istemez düşüyor. Ayrıca oluşturulan güvenli güzergah, yalnızca hesaplamalar üzerinden oluşturuluyor. Yolun kaygan olması durumunda o güzergahın kazaya yol açıp açmayacağı tam olarak anlaşılabilmiş durumda değil.