YouTube, platformda içerik üreten YouTuber'lara farklı kazanç yöntemleri sunmak için dönem dönem yeni özellikler ile karşımıza çıkıyor. Gelen son açıklamalara göre ise platform, yakın zamanda şu an test etmekte olduğu bazı yeni özellikler ile içerik üreticilerine yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

YouTube, günümüzde artık hem içerik üreticileri hem de 'yalnızca izleyici' olanlar için günlük hayatın olmazsa olmazları arasında. Her ne kadar Instagram ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarından daha farklı bir yapısı olsa da, YouTube da yaşanan güncel değişimlere ayak uydurabilmek için sürekli kendini yeniliyor.

Bu gelişim süresince de platformu ayakta tutan içerik üreticileri, diğer bir adıyla 'iş ortakları' için yeni kazanç yolları aramaktan da vazgeçmiyor. Bildiğimiz en temel kazanç yolu olan reklamlar dışında, YouTube'da içerik üreticilerinin kazanç elde edebileceği pek çok özellik bulunuyor. Gelen son açıklamalar ise YouTube'un yeni özellikler üzerinde çalıştığını gösteriyor.

İki yeni kazanç yolu: YouTube Applause ve YouTube Shopping

YouTube'un bu amaç ile çok yakında tüm dünyada kullanıma sunacağı iki yeni özellik var. Bu özelliklerden ilki, bir süredir test edilen ve tıpkı Twitch gibi platformlarda olduğu gibi yayıncılara bağış yapılabilmesini sağlayan YouTube Applause özelliği. Bu özellik ile kullanıcılar, desteklemek istedikleri içerik üreticilerine diledikleri video üzerinden bağış yapabilecek.

Diğer özelliğimiz ise geçtiğimiz aylarda test edilmeye başlamasıyla gündeme gelen ve kullanıcılara YouTube üzerinden alışveriş yapma imkanı sunan YouTube Shopping özelliği. Bu özellik ile içerik üreticilerinin videoları üzerinden doğrudan satın alma işlemi gerçekleştirilebilecek. Böylece videolarında ürünlere yer vererek satışının yapılmasını sağlayan YouTuber'lar buradan da bir kazanç elde etmiş olacak. Henüz beta testleri devam eden özelliğin, önümüzdeki aylarda tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.