Teknoloji şirketi Panasonic, Japonya'da kablosuz kulaklıkların raylardan toplanması için özel vakumlu bir araç geliştirdi. Araç sayesinde kulaklıklar, saklandıkları en zorlu yerlerden bile kolaylıkla kurtarılabiliyor.

Kablosuz kulaklığın muhteşem bir rahatlık olduğunu reddedemeyecek kimse yoktur. Fakat özellikle kulak üstü olmayan kablosuz kulaklık modellerinin sunduğu kendilerine has bir tehlike bulunuyor. Kablosuz kulaklıklardan birisini kaybettiğinizde müzik deneyiminiz de büyük anlamda son buluyor.

Kablosuz kulaklığınızı kaybetmek özellikle Apple'ın AirPods gibi pahalı bir kulaklığınız varsa aynı zamanda canınızı da acıtabiliyor. Bununla birlikte kulaklıklar kaybeden tarafından bir daha hiçbir şekilde görülemeyeceği bir yere gidiyor. Japonya'daysa kaybolan kulaklık sorunu, dünyanın en büyük şirketlerinden birisinin çözümünü gerektirdi.

Panasonic'ten kulaklık kurtarıcı araç:

Teknoloji şirketi Panasonic, Japonya'da metro veya tren raylarına düşen kablosuz kulaklıkları toplamak için bir araç geliştirdi. Japonya'nın JR East demiryolu şirketiyle birlikte çalışan Panasonic, sahibinden kaçan tek kablosuz kulaklıkları anında yakalayan bir vakum cihazını kullanıma soktu.

Kablosuz kulaklıklar için ayrı bir cihaz üretilmesinin ana nedeniyse kulaklıkların bir hayli küçük olmasıydı. Normal şartlarda demiryolu çalışanları, raylara düşen eşyaları almak için mekanik aletler kullanıyorlardı. Fakat kulaklıklar fazlasıyla ufak olduğundan ve zaman zaman taşların arasına girdiğinden mekanik aletler işlevini yitiriyordu.

Panasonic'in geliştirdiği araç, ucunda parmak boyu kadar tüpler barındırıyor. Araç, bu tüpler sayesinde bir vakum görevi görüyor ve çakıl taşı veya herhangi bir şey arasında kalmış kablosuz kulaklıkları yerinden alıyor. Kablosuz kulaklıklar tüplerin içine girmeden aletin ucunda kalıyor ve yukarı çekiliyor.

JR East, yalnızca temmuz ve eylül ayı arasındaki dönemde 78 farklı istasyonda 950 kayıp kablosuz kulaklık raporladıklarını açıkladı. Şirket, bu kulaklıkların günün son trenlerinin ardından alınması gerektiğini belirtti. Bu görevse çalışanlar için bir hayli zorlu oluyordu.