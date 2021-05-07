Pandemi döneminde faaliyet göstermeye başlayan ve ücretsiz online etkinliklerin tek bir çatı altında toplandığı bir platform olma hedefiyle yola çıkan Online Gönüllü platformu tarafından, 9 üniversiteden 12 öğrenci kulübünün katılımı ile düzenlenen 'Pandemide Öğrenci Olsam' etkinliği, 8 - 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Pandemi başladıktan sonra online etkinliklere artan ilgi sonrası bu durumu gönüllülük esasına dayalı bir çalışmaya dönüştürmeyi hedefleyen Gülin Dindar ve Yılmaz Dindar, 1 Nisan 2020'de Online Gönüllü platformunu hayata geçirdiler.

Aradan geçen bir yılın ardından 33 kişilik bir gönüllü kadrosuna ulaşan Online Gönüllü platformu, bu süreçte toplam 9483 online ve ücretsiz etkinlik, eğitim, müze, tiyatro, canlı yayın duyurusu ile takipçilerinin karşısına çıktı. Ayrıca özel ve tamamen ücretsiz, gönüllülük esasına dayalı etkinliklerin de gerçekleştirildiği Online Gönüllü zirvesi, 8-9 Mayıs tarihleri arasında ilk öğrenci zirvesini gerçekleştirecek. 'Pandemide Öğrenci Olsam' isimli iki gün sürecek etkinlik, 9 üniversiteden 12 öğrenci kulübünün katılımı ile düzenlendi.

Farklı sektörlerden profesyoneller katılacak:

Tamamen online olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte birbirinden farklı sektörlerden profesyonellerin 'Pandemide öğrenci olsam' başlığını ele alacağı etkinliğe katılım tamamen ücretsiz ve herkese açık.

Türkiye Finans Katılım Bankası Operasyonlar Grubu Direktörü Civan Tamer Küçük, Çukurova Üniversitesi & Alparslan Türkeş Üniversitesi Yrd.Doç. Efe Efeoğlu, Gamfed Oyunlaştırma Federasyonu Türkiye Sorumlusu Ercan Altuğ Yılmaz, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Adım Adım ve Açık Açık Kurucusu Yrd. Doç. Itır Erhart, Yves Roche Kuzey ve Orta Avrupa İnsan Kaynakları Direktörü Müge Ergin, Ericcson Orta Doğu ve Afrika İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Kulalı Şimşek ve Bosch Türkiye Satış Direktörü Semir Kuseyr'in konuk olacağı etkinliğe başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.