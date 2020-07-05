Altın Kelebek Ödülü'nde En İyi Influencer Kafalar Ekibi Oldu

Bu yıl 46’ıncısı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, şu sıralar düzenleniyor. Düzenlenen etkinlikte genelde YouTuber’lara verilen “En İyi Influencer” ödülü de sahibini buldu. Bu seneki ödülü ise Kafalar ekibi kazandı.

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen ve bu sene 46’ncısı düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bugün sahiplerini buluyor. Televizyon, müzik ve internet dünyasının en beğenilen isimlerinin ödüllendirildiği gecede, “Yılın En İyi Influencer” ödülünü YouTube’da yayınladıkları videolarla bilinen Kafalar ekibi kazandı.

Kazandıkları ödülün ardından resmi Instagram hesaplarından bir açıklama yapan ekip, “46’ıncısı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde Yılın En İyi Influencer’ı seçildik. Hep birlikte daha nice ödüllere.. Tüm Kafalar ailesine sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandılar.

En iyi şarkı ödülü Reynmen'e

Kariyerine bir Influencer olarak başlayan ve son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Reynmen, Ela şarkısıyla "Yılın Şarkısı" ödülünü kazandı.

Cem Davran ve Çağla Şıkel tarafından sunulan 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ebru Şahin alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Taner Ölmez’in oldu.

Koronavirüs sürecine özel ödül töreni

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda dikkatli davranmak isteyen Pantene Kelebek Ödülleri de ödülleri sahiplerine farklı bir konseptle ulaştırdı. Herkesin bir arada yer aldığı geniş çaplı bir etkinlik yerine kazanılan ödülleri sahiplerinin evine gönderilmesine karar verildi. Ödülü alan kişiler ise ödüllerle birlikte çektiği fotoğraf ve videolarla etkinliğe katılmış oluyor. Bu haber aracılığıyla bizler de tüm ödül kazanan isimleri kutlayalım.