Papara, dün gerçekleştirilen operasyondan sonra yaşanan teknik aksaklıklarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kullanıcı fonlarında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Ancak işlem limitlerinden kaynaklı olarak günlük kısıtlamalar uygulanacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Türkiye'deki en büyük elektronik finans kuruluşlarından Papara'ya yönelik gerçekleştirilen bir operasyondan bahsetmiştik. İçişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında Papara'ya el konulmuş, şirkete kayyum atanmıştı.

Dün yaşanan olaylar üzerine Papara sistemlerinde de sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, platforma erişemez oldular. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. Şimdiyse Papara'dan konuyla ilgili resmî açıklama geldi. Yapılan açıklamada ödeme işlemlerinde geçici olarak günlük limit uygulanacağı ve bu noktada teknik iyileştirmeler yapıldığı ifade edildi.

Papara'nın tam açıklaması şöyle:

Kamuoyuna ve Değerli Kullanıcılarımıza,



Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmî açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.



6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup, herhangi bir soruna rastlanmamıştı.



Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.



Saygılarımızla,

Papara