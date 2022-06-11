İzleyicilerine 6 sezonluk unutulmaz bir macera sunduktan sonra final yapan son yılların en sevilen suç dizisi Peaky Blinders, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Bu etkileyici yapımın çekim süreci ise pek çok enteresan detayla dolu. Gelin en sıkı hayranların bile ilk kez duyacağı bazı ilginç Peaky Blinders bilgilerine yakından bakalım.

13 Eylül 2013 tarihinde ilk bölümü yayınlandığı günden itibaren adını duyurmayı başaran ve dalga dalga hayran kitlesini büyüten Peaky Blinders dizisi, 6 sezonluk unutulmaz bir macera sonrası 3 Nisan 2022 tarihinde son bölümünü yayınlayarak final yaptı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Birmingham şehrindeki Peaky Blinders çetesini anlatan dizi, son yılların en başarılı suç dram türü yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, Peaky Blinders hakkında bir de sinema filmi yapacaklarını duyurmuştu. Ancak bu film ne zaman gelir bilinmez çünkü dizinin çekim süreci epey zorluydu. Bu tür büyük prodüksiyonlu yapımların sahne arkası oldukça zordur ve bu nedenle oldukça da enteresan detaylar barındırır. Gelin en sıkı hayranların bile ilk kez duyacağı bazı ilginç Peaky Blinders bilgilerine yakından bakalım.

Peaky Blinders hakkında çok duyulmayan ilginç bilgiler:

Saç kesimlerine karar vermek düşündüğünüzden çok daha zor oldu:

Peaky Blinders dizisinin hikayesi gerçekten etkileyici ancak bu diziyi gerçek bir efsane yapan, kendi ikonlarını yaratmış olması. Dizideki karakterlerin saç kesimleri, kıyafetleri ve hatta aksesuarları bile Peaky Blinders hayranları tarafından hızla benimsendi. Dizi için bu saçlara karar veren isim saç ve makyaj sanatçısı Loz Schiavo’dur.

Bu saç stilini seçerken aynı dönemde yaşamış erkeklerin sayısız fotoğrafı incelendi. Saç stiline karar verildiği zaman ise dizinin yıldızı Cillian Murphy bile bu duruma karşı çıktı. Çünkü fazla marjinal bir stil olduğu düşünüldü. Neyse ki yapımcılar bu konuda ısrarcı oldular ve bugünün modasını bile etkileyen bu stil dizide kullanıldı.

Cillian Murphy her sezon binden fazla sigara içti:

Öncelikle belirtelim, sigara sağlığa zararlıdır. Ancak dizinin geçtiği dönemde sigaranın sağlığa zararlı olduğu bilinmiyordu ve bizim gangster karakterlerimizin hepsi püfür püfür sigara içiyordu. Dizinin başrolü olan Cillian Murphy, en çok görünen karakter olduğu ve neredeyse her sahnede sigara içerken görüldüğü için işi epey zordu.

Esquire internet sitesinde yayınlanan habere göre dizinin yıldızı Cillian Murphy, her sezon en az bin sigara içmek zorunda kaldı. Yani toplam 6 bin sigara. Sigara için yapımda özel bir ekip vardı. Ancak tüm sigaralar gerçek değildi. Bazı yoğun günlerde zararsız bitkilerden sigara sarılarak oyuncunun daha az zarar görmesi sağlanıyordu.

Anlatılan bazı hikayeler, dizinin yaratıcısı Steve Knight'ın çocukluk anıları:

Peaky Blinders gibi bir dönem dizisinde senaristin gerçek anıları olmasını beklemezsiniz ancak oldu. Dizide anlatan pek çok hikaye Peaky Blinders’ın yaratıcısı olan Steve Knight’ın bizzat çocukken dinlediği gerçek hikayelerden oluşuyor. Knight, tüm bu hikayeleri hatırlıyor çünkü ilk gençlik dönemini dizinin de geçtiği Birmingham'da yaşadı.

Steve Knight’ın anlattığına göre gençliği boyunca mahallenin büyüklerinden Peaky Blinders çetesi hakkında sayısız hikaye dinlemiş. Kendisi görmese de o dönemi yaşamış olan kişilerin hikayelerini dinleyen Knight, senaryonun temelini bu hikayeler üzerine kurmuş. Belki de dizinin izleyicileri bu kadar derin etkilemesinin nedeni de bu hikayelerdir.

Sam Neill, doğru aksanı yakalamak için çok çalıştı:

İngilizce pek çok ülkede ana dil olmasına rağmen neredeyse her ülkede hatta her bölgede farklı bir aksanla konuşuluyor. Bu nedenle ana dili İngilizce olan oyuncular bile böyle bir dönem dizisinde doğru aksanla seyirci karşısına çıkamayabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Müfettiş Campbell karakterini canlandıran oyuncu Sam Neill.

Yeni Zelandalı olan Sam Neill’in ailesi Kuzey İrlandalı. Yani canlandırdığı Belfastlı karakterin aksanına biraz hakim. Ancak Yeni Zelanda aksanı ile İrlanda aksanı arasında uçurum var. Bu nedenle Sam Neill, dizi öncesi Jason Nesbitt ve Liam Neeson gibi İrlanda aksanı konusunda uzman oyuncularla uzun saatler geçirerek yeni aksanına çalıştı.

Cillian Murphy, Tommy Shelby'nin öleceğini düşünüyordu:

Peaky Blinders dizisinin ana karakteri olan Tommy Shelby’yi canlandıran oyuncu Cillian Murphy, GQ dergisinde yayınlanan röportajında ilk iki sezon boyunca ne zaman yeni bölüm senaryosunu eline alsa karakterinin ölmesini beklediğini söylüyor. Game of Thrones gibi büyük dizilerde ana karakterlerin ansızın ölmesine alıştığımız için Murphy’nin bu beklentisi oldukça anlaşılır.

Peaky Blinders, İngiliz dönem dizileri için yeni bir sayfa açtı:

İngilizler dönem dizisi yapmayı severler. Ancak tüm dönem dizilerinde asıl odak noktası ve hikayenin ana karakterleri her zaman İngiliz soyluları olmuştur. İngiliz işçi sınıfı ve kenar mahallede yaşayanlar ise bu dönem dizilerinde karikatür karakterler olarak gösterilmiş ve onların da birer hikayesi olduğu her zaman unutulmuştur.

Cillian Murphy, The Late Late Show With Craig Ferguson'da yaptığı açıklamada Peaky Blinders dizisinin klasik üst sınıfı anlatan İngiliz dönem dizileri için yeni bir sayfa açtığını söylüyor. Peaky Blinders’dan sonra İngiliz işçi sınıfını anlatan yeni dizilerin de yapılmasını beklediğini söyleyen Murphy’ye göre dönem dizileri için yeni bir sayfa açılıyor.

Konu hakkında benzer bir açıklamayı dizinin baş yazarı Stephen Knight da yaptı. Knight’a göre Amerikalılar işçi sınıfını kovboylar üzerinden eğlenceli hikayelerle anlatıyorlar. İngilizler ise zırhlı şövalyeler olarak görülen soylu sınıfa odaklanıyor. İngilizlerin çoğu zaman işçi sınıfı için epik hikayeler yazmadığını söyleyen Knight, Peaky Blinders’ın bir ilk olduğunu sözlerine ekliyor.

Dizide oynayan bazı oyuncular gerçekten akraba:

Peaky Blinders bir suç dizisi olsa bile temelinde aile, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini taşıyor. Ancak bu ilişki yalnızca kurgusal değil, dizide oynayan gerçekten akraba olan oyuncular var. John Shelby karakterini canlandıran Joe Cole ve Michael Gray karakterini canlandıran Finn Cole gerçek hayatta kuzendirler. İkili birlikte büyümüş ve oyunculuğa birlikte adım atmışlardır.

Dizide bir aile ilişkisi daha var. Alfie Solomons karakterini canlandıran oyuncu Tom Hardy ve May Carleton karakterini canlandıran oyuncu Charlotte Riley gerçek hayatta evliler. İkili ilk kez 2009 yılında yine bir sette, Wuthering Heights’in çekimleri sırasında tanışmış ve daha sonra evlenmişlerdir.

Jack Rowan gerçek bir boksör:

Çok uzun soluklu olmasa da dizide boksör Bonnie Gold karakterine hayat veren oyuncu Jack Rowan, gençliğinde uzun süre boks yapmış. Çıktığı 27 maçtan 18’ini kazanan Jack Rowan, 20. yüzyılda yaşamış bir boksör olarak izleyici karşısına çıkmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söylüyor.

Son dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi olan İngiliz suç dizisi Peaky Blinders hayranlarının bile bilmediği bazı ilginç bilgilerden bahsederek dizi hakkındaki enteresan detaylara yer verdik. Peaky Blinders seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.