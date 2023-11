Marvel Sinematik Evreni'nde Fantastik Dörtlü'nün Reed Richards'ı, Mandalorian dizisinden tanıdığımız Pedro Pascal olabilir. Ünlü oyuncu ve stüdyo arasında görüşmelerde son aşamaya gelindiği ifade ediliyor.

Game of Thrones sonrasında Mandalorian ve the Last of Us ile büyük bir hayran kitlesi kazanan, bu arada Emmy gibi prestijli ödülleri de evine götürmeyi başaran Pedro Pascal, şimdi de beyaz perdede önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

Pascal'ın Marvel Sinematik Evreni'nin Reed Richards'ı olması bekleniyor. Fantastik Dörtlü'nün lideri olan Richards, Marvel çizgi romanlarında önemli yer tutuyor. Karakterin geri dönüşü, Disney'in Fox'u satın aldığı günden bu yana büyük heyecanla bekleniyordu.

Disney ters köşe yaptı

Aslında Marvel Sinematik Evreni hayranlarının Reed Richards ve Sue Storm çifti için bir tercihi vardı: John Krasinski ve eşi Emily Blunt. Hatta Dr. Strange ve Çoklu Evren Çılgınlığı filminde Krasinski, alternatif evrenlerden birindeki Reed Richards olarak karşımıza da çıkmıştı ama o rol, hayranları heyecanlandırmak için kullanılan bir cameodan ibaret kaldı. Role oyuncu seçiminde artık son aşamaya gelmiş olan Marvel, Pedro Pascal'a yönelmiş durumda.

Yeni Fantastik Dörtlü filminin konusu ve oyuncu kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı. Yine de filmin yönetmeni Matt Shakman'ın açıklamalarından yola çıkarsak, Fantastik Dörtlü ile birlikte Marvel evreninin kozmik yanı büyük değişimler geçirecek. Sonuçta Fantastik Dörtlü belli bir yeri korumaktan ziyade evreni keşfetmeye odaklı bir grup olduğu için kozmik ölçekte maceralar yaşamaları da şaşırtıcı olmaz.

Fantastik Dörtlü filmi 2 Mayıs 2025'te sinemalarda olacak. Ekipte Mr. Fantastic (Reed Richards), Invisible Woman (Sue Storm), Thing (Ben Grimm) ve Human Torch (Johnny Storm) yer alacak.