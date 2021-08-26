Pek Çok Sosyal Medya Fenomeni, İfadeye Çağırıldı

Aralarında Enes Batur'dan Doğan Kabak'a kadar pek çok popüler ismin bulunduğu sosyal medya fenomenleri, başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Kolluk kuvvetlerinin fenomenleri ifadeye çağırmalarının nedeni ise gerçekleştirdikleri çekilişler. İddialara göre bu çekilişler, Milli Piyango İdaresi'nden izinsiz gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya fenomenleri ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Milli Piyano İdaresi'nden izin almadan çekiliş yapan çok sayıda fenomen, ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı. Bazı internet fenomenlerinin ifade vermek için çoktan harekete geçtiği, bazılarının ise en kısa sürede ifade vereceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında kaç sosyal medya fenomeninin ifadeye çağrıldığı belli değil. Ancak edinilen bilgilere göre Enes Batur, Doğan Kabak, Damla Nur Altun, Ferit Karakaya, Başak Karahan, Tamer Yeşildağ, Sezgin Yılmaz ve Cantuğ Özsoy gibi isimlerin tamamı, ifadeye çağrılmış durumda.

Damla Nur Altun ve Başak Karahan'ın ifade verdiği öğrenildi

İnternet kullanıcılarının yakından tanıdıkları Başak Karahan ve Damla Nur Altun'un ifade vermek için emniyete gittiği, Enes Batur, Tamer Yeşildağ ve Sezgin Yılmaz gibi isimlerinse gün içerisinde ifade vermek için emniyete gidecekleri belirtiliyor. Sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları çekilişler nedeniyle ceza alıp almayacakları şimdilik belli değil.

Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı

Sosyal medya fenomenleri, yaptıkları çekilişler nedeniyle ilk kez ifadeye çağrılmıyorlar. Daha önce aralarında Reynmen gibi isimlerin de olduğu bir grup sosyal medya fenomen, Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan çekiliş yaptıkları iddiasıyla ifadeye çağrılmışlardı. Yasalara göre Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan yapılan çekilişler suç olarak kabul ediliyor ve bunun da belirli cezaları oluyor.