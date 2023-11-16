Hâlihazırda Türkiye'nin en büyük istasyon ağına sahip firması olan Petrol Ofisi, BP'nin dağıtım ağını da bünyesine katmaya hazırlanıyor. Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından gerçekleşecek.

Akaryakıt pazarının Türkiye'deki en önemli isimlerinden Petrol Ofisi, akaryakıt devi BP'nin Türkiye pazarındaki şirketleri BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited'i satın alacağını açıkladı.

İki taraf arasındaki anlaşmada işlem bedeli belirtilmezken anlaşma, düzenleyici kurum olan Rekabet Kurumu'nun onayının ardından geçerlilik kazanacak. Satınalma işleminin 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.

BP, Türkiye'den çekiliyor; Petrol Ofisi'nin pazar payı katlanıyor

Petrol Ofisi şu anda 1935 istasyona sahip ve böylelikle Türkiye'de en çok istasyona sahip akaryakıt firması konumunda bulunuyor. 1912 yılında Anadolu'daki faaliyetlerine başlayan BP ise Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca da devam eden faaliyetlerini 111 yılın ardından sonlandırmış olacak. Firmanın 770 istasyonu bulunuyor. BP aynı zamanda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında da paydaşlardan biri konumunda bulunuyor.

1941 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Petrol Ofisi ise 2000 yılında özelleştirilmiş ve İş Bankası - Doğan Holding ortaklığına satılmıştı. 2005 yılında tamamen Doğan Holding bünyesine geçen Petrol Ofisi, 2010 yılına kadar kademeli satışlarla Avusturyalı OMV'ye geçmişti. Daha sonra OMV, hisselerini İsviçre merkezli Vitol Grubu'na satarak Türkiye'den ayrılmıştı.

Satın alma ile ilgili açıklama yapan Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake, "Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam." derken, Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Anlaşma tamamlandığında Petrol Ofisi'nin istasyon sayısı 2705'e çıkacak. Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren istasyonların %21,64'ü Petrol Ofisi'ne ait olacak.