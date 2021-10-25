Mercedes F1 takımı ile PETRONAS arasındaki ana sponsorluk anlaşmasının sona erdiği ifadeleri yalanlandı. PETRONAS tarafından yapılan açıklamalarda, sponsorluk anlaşmasının geçtiğimiz yıl uzatıldığı ve her iki ekibin daha iyi işler yapmak için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Mercedes Formula 1 Takımı ile takımın ana sponsoru olan PETRONAS arasındaki anlaşmada sona gelindiğinden bahsetmiştik. İddialara göre Mercedes, yoluna bundan sonra Saudi Aramco ile devam edecekti. Ancak bu durum, resmen yalanlanmış durumda.

PETRONAS tarafından yapılan açıklamalarda, böyle bir durumun söz konusu bile olmadığı ifade edildi. Mercedes ile PETRONAS arasında uzun yıllardır devam eden bir iş birliği olduğunu söyleyen yetkililer, anlaşmanın geçtiğimiz yıl uzatıldığını ve Mercedes'in ana sponsoru olmaya devam edeceklerini belirttiler.

10 yıldır devam eden iş birliği, bundan sonra da sürdürülecek

PETRONAS tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

PETRONAS ve Mercedes, 2010'dan beri her iki taraf için de karşılıklı yarar sağlayan uzun vadeli bir iş birliği ilişkisi içinde. Geçtiğimiz yıl PETRONAS anlaşmasını çok yıllık bir döngü için bir kez daha uzattı ve Mercedes’e üstün performans sunmak için birlikte çalışmaya devam edecek.

Malezya hükümeti tarafından kurulan ve ülkenin tüm petrol ve doğal gaz kaynaklarından sorumlu şirket olan PETRONAS, 50 bin civarında çalışanı bulunan dev bir oluşum olarak biliniyor. Fortune Global 500 listesinde de kendisine 75. sıradan yer bulan PETRONAS, pandeminin de etkisiyle daha fazla zarar etmemek için MotoGP'den ayrılacağını açıklamıştı. Ancak gelen son haberler, şirketin Formula 1 ve Mercedes desteğinin tam gaz devam edeceğini gözler önüne seriyor.