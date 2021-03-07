2012 yılından bu yana üretimi devam eden her yıl kendi sınıfın en çok satanlar listesinde olmayı başaran yakıt cimriliği ile ailelerin ve filoların tercihi olan Peugeot 301'i gelin hep birlikte yakından inceleyelim.

Peugeot’nun B segmenti otomobil rekabetinde katılamak için ürettiği Peugeot 301, uluslararası pazarlarda kompakt, sedan bir otomobil arayan müşterilere hitap etmeyi başarıyor.

Peugeot 301 görücüye çıktığı 2012 yılından beri 360 binden fazla araç sattı. Söz konusu bu satış başarısı sınıfının en iyi değerlerini sunan geniş ve ferah iç alanı, geniş bagaj hacmi ve Peugeot markasının uzmanlık alanlarından biri olan çekici tasarımı gibi niteliklere dayanıyor.

Tasarım

Dış Tasarım: Geniş hava kanalları ve klasik görünüm

Peugeot 301, güncel Peugeot modelleriyle aynı tasarım dilini bünyesinde barındırıyor ve aynı zamanda araç Citroen'in C-Elysee modeliyle de neredeyse aynı görünümde olduğu söylenebilir. Peugeot 301’in burun tasarımı, aslan logosuna ev sahipliği yapan dik konumlu ön ızgara tarafından vurgulanıyor ve geniş hava girişlerine sahip dinamik tasarımlı ön tampon tarafından altı çiziliyor.

Bütün bu dış tasarımda bulunan çizgiler, Peugeot’nun imzası niteliğinde olan LED farlar, sis farları ve tampondaki geniş hava girişlerini ön plana çıkarıyor. Peugeot 301, genelde aile arabası ve filo arabası olarak tercih edilmesine rağmen yeni Peugeot 301'in tasarımına da gayet önem verilmiş bir otomobil olduğunu söylesek yanılmış olmayız.

İç Tasarım: Apple Car Play ve Android Auto destekli dokunmatik ekranlı konsol ve geniş iç hacim

Asıl değişimini iç mekanda yapan Peugeot 301’in 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı, söz konusu değişimin en önemli yansımalarından biri olan Android Auto, Apple Carplay destekli Mirror Screen özelliği sayesinde akıllı telefon içeriğini de gösteren dokunmatik ekran bu sınıfta nadir bulunan özelliklerden biri olmakla birlikte, bağlanılabilirlik özelliğini de arttırıyor.

Ön ve arka koltuk sırasında konforlu bir yaşam alanı sunan Peugeot 301, 2.65 metre uzunluğundaki dingil mesafesiyle araç ile 5 kişi rahat bir şekilde seyehat etmenize olanak sağlıyor. Yani Peugeot 301 bir binek araç için oldukça yeterli bir iç hacim değerine sahip.

Ailelerin olmazsa olmazı geniş bagaj hacmi

Peugeot 301 ikiz kardeşi C-Elysee ile birlikte sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip otomobillerinden biri. VDA standartlarına göre 506 litre olan bagaj hacmi 640 litreye kadar çıkıyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise bagajın hacmi 1000 litreyi aşıyor. Bu durumun geniş ailelerin beğenisini toplayacağı kesin.

Güvenlik

Yeni Peugeot 301, pasit ve aktif olmak üzere oldukça önemli olan bazı güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış. Otomobilin arka görüntüsünü geniş ekranında gösteren geri görüş kamerası ve park yardımcısı, park etmekte zorluk çeken şoförlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Hız sabitleyicisi ile daha güvenli ve daha sakin bir sürüş sunmayı hedeflerken; ESP, ABS, EBA ve lastik basınç kontrolü gibi teknolojiler de otomobilin güvenlik konusunda elini güçlendiriyor. Olası bir çarpışma anında ön ve hava yastıkları ile arka üç nokta emniyet kemerleri yolcuların güvenliğini tesis ederken arka koltuklardaki ISOFIX bağlantı sistemi çocuklara ek güvenlik sağlıyor.

Performans

Her ülkede farklılık gösterecek geniş motor seçenekleriyle satılan Peugeot 301 için çok performanslı bir otomobil diyemeyiz ki B segmenti bir araçtan da yüksek performans beklemek pek mantıklı olmayabilir. 82 beygir benzinli manuel 1.2 litre puretech, 1.6 litre VTi 115 beygir otomatik-manuel, 1.6 litre dizel 100 beygir ve 92 beygir manuel seçenekleriyle satılan Peugeot 301’in en performanslı motoru olan 1.6 litre benzinli 115 beygir seçeneği 0’dan 100 km'ye 10.8 saniyede ulaşıyor.

Çevreci motor seçenekleri

Elektrikli otomobil üretimi akımına aktif olarak birçok modelle katılan Peugeot’nun 301 modeline elektrikli seçeneği bulunmuyor ancak Peugeot 301’in motor seçenekleriyle çevreci bir tutum sergilediğini söyleyebiliriz. Egzoz gazındaki NOx değerini yüzde 90 oranında düşüren SCR(Ayırıcı Katalitik Redüksiyon) ve yine egzoz gazındaki partikülleri, yüzde 99 oranında düşüren katkılı DPF (Dizel Partikür Filtre) gibi teknolojileri bünyesinde barındıran 1.6 litre BlueHDi 100 beygir motor seçeneği bir taraftan yaktı tüketimi hedeflenirken diğer taraftan da çevreye salınan karbondioksit oranını azaltmak hedeflenmiş.

Peugeot 301 yakıt tüketimi:

Yeni Peugeot 301’in dinamik şasisi ileri teknolojinin nimetlerinden yararlanan motorlarla destekleniyor. Markanın dünya çapında 1 milyon adedin üzerinde modelinde kullanılan 3 silindirli PureTech motoru yeni Peugeot 301’de de kullanıma sunuluyor.

Quickshift teknolojisiyle yeni nesil EAT6 Tam Otomatik şanzıman 115 HP gücündeki 1.6L VTi motor ile ürün gamına dahil olurken 100 HP gücündeki 1.6L BlueHDi dizel motor ise sürüş konforu ile yakıt ekonomisini aynı anda arttırıyor.

Ülkemizde 3 Farklı motor seçeneğiyle satılan Peugeot 301, tam anlamıyla yakıt cimrisi bir otomobil. Zaten şirket arabası olarak seçilmesinin en önemli nedenlerinden biri de bu. Gelin her motor seçeneğinin yakıt tüketimlerini ayrı ayrı görelim.

1.2 Litre benzinli 82 beygir:

Şehir içi yakıt tüketimi (lt/100km): 6

Şehir dışı yakıt tüketimi (lt/100km): 4.3

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100km): 4.9

1.6 Litre dizel 100 beygir:

Şehir içi yakıt tüketimi (lt/100km): 4.9

Şehir dışı yakıt tüketimi (lt/100km): 3.9

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100km): 4.3

1.6 Litre benzinli 115 beygir:

Şehir içi yakıt tüketimi (lt/100km): 8.8

Şehir dışı yakıt tüketimi (lt/100km): 5.3

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100km): 6.5

Yeni Peugeot 301 fiyat listesi

2021 Peugeot 301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 HP: 145.000 TL

2021 Peugeot 301 Allure 1.2 PureTech 100 HP: 165.000 TL

2021 Peugeot 301 ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP: 211.000 TL

2021 Model Peugeot 301 ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 HP Euro 6d: 221.000 TL

2021 Model Peugeot 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 HP: 213.000 TL

2021 Model Peugeot 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 HP Euro 6d: 223.000 TL

Peugeot 301 maalesef bu zamanlarda bayilerde bulunmuyor, yani perakende satışı mümkün değil. Otomobilin sadece filolara özel sınırlı sayıda satışı mevcut. İlerleyen süreçte satışının devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Fiyatlar yüksek olsa da aslında güncel 0 km otomobiller arasında en ucuz modellerden biri olan Peugeot 301’i sizler için inceledik.

Sizce Peugeot 301 diğer B segmenti rakipleriyle karşılaştırıldığında tercih edilebilir bir otomobil mi? Lütfen Peugeot 301 hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.