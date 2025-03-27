Havaalanlarındaki Pistlerin Yanı Başına Yerleştirilen Bu Kırmızı Beyaz Işıklar Tam Olarak Neyin Nesi?

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Havalimanlarının pistlerinde, kırmızı ve beyaz renkli ışıklar hiç dikkatinizi çekti mi? Pilotların iniş yaptıkları bu bölgelerde neden bu ışıklar var?

Onların varlığı, pilotlara hangi açıdan destek oluyor? Peki renkler hangi anlamlara geliyor?

Gelin PAPI ismi verilen bu ışıkları inceleyelim.

PAPI (precision approach path indicator) yani hassas yaklaşma yolu göstergesi, ışıklı bir sistem.

ışık

Bu sistem, pilotların inişine yardımcı olması için tasarlanıyor ve pistlerin hemen yanında yer alıyor. Pilotlar inişin son yaklaşma safhasında, uçağın doğru süzülme hattı üzerinde olup olmadığını, PAPI ışıklarının renk farklarına bakarak tespit ediyor. 

Renk kodlu olan bu ışıklar genellikle pistin sol tarafında ve iniş eşiğinden yaklaşık 300 metre uzakta bulunuyor. Yine uçuş pistine dik bir biçimde yerleştiriliyorlar.

Bu ışıklar ilk kez, 1974’te David Johnson ve Tonu Smith tarafından tasarlanıyor.

ışık

Ancak herkes ve her ülke tarafından kullanılabilir hâle gelmesi yaklaşık 2 yıl sürüyor. PAPI ışıklarının kullanımı başladıktan sonra ise bu sistem, çok kısa bir süre içinde dünyanın dört bir yanında kullanılan standart bir ekipman hâline geliyor. Çünkü pilotların emniyetli bir şekilde iniş yapmalarına büyük oranda yardımcı oluyor. 

Ayrıca bu ışıklar, uçağın süzülme açısına bağlı olarak renk değiştiren 4 lambadan oluşuyor ve  genellikle renkleri beyaz ve kırmızı. 

Ancak her rengin bir anlamı var.

ışık

Mesela kırmızı ışıklar fazla yandığında anlaşılıyor ki uçak, iniş için olması gerekenden çok daha alçakta. Daha fazla beyaz ışık ise tam tersi bir şekilde uçağın iniş için olması gerekenden yüksekte olduğunu gösteriyor. 

Işıkların 2 tanesinin kırmızı, 2 tanesinin de beyaz olması ise pilotlara iniş için doğru süzülüş açısında olduklarını gösteriyor.

Ayrıca PAPI ışıklarının 4 değil de 2 ışıktan oluşan daha basit bir versiyonu da var.

ışık

Bu sistemde de ışıklardan birinin kırmızı diğerinin de beyaz olması, pilotun başarılı bir iniş gerçekleştireceğini gösteriyor. Aynı şekilde iki kırmızı lambanın uçağın olması gerekenden alçakta, iki beyaz lambanın ise gereğinden yüksekte olduğunu gösteriyor.

Özetle bu ışıklar, pilotlara iniş sırasında yardımcı oluyor ve olası kazaların önüne geçilmesine destek oluyor. 

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