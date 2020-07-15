PlayStation 5'in Ağırlığı Ortaya Çıktı

Amazon Almanya'da yayınlanan bir PlayStation 5 ürün sayfası, yeni nesil oyun konsolunun PS3'ten sonraki en ağır oyun konsolu olacağını gösteriyor. Yine de ürün sayfasındaki bilgilerin doğruluğu konusunda şüphe uyandıran bir detay da bulunuyor.

Dün Amazon’da ortaya çıkan bir PlayStation 5 ürün sayfası, yeni nesil oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihin epey yaklaştığını hatırlatırken sayfada bulunan iki garip hata, oyunseverleri şaşırtmıştı. Kısa süre önce Amazon Almanya’da ortaya çıkan bir başka PlayStation 5 ürün sayfası ise sunduğu bilgilerle şaşırtmayı başarmış durumda.

Amazon Almanya’daki PS5 sayfasına göre Sony’nin yeni nesil oyun konsolu, 4,78 kilogram gibi oldukça yüksek bir ağırlığa sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Sony’nin mevcut oyun konsolu PS4, 2,79 kg ağırlığa; Microsoft’un mevcut oyun konsolu Xbox One ise 3,17 kg ağırlığa sahip.

PlayStation 5, PlayStation 3'ten sonraki en ağır PS olabilir

Amazon Almanya’daki bilgiler doğruysa PlayStation 5, 4,98 kg ağırlığa sahip olan PS3’ten sonraki en ağır oyun konsolu olacak. Ayrıca, PS5’in şu ana kadar tanıtılmış ‘en büyük boyutlu’ oyun konsolu olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım. Hem ağırlık hem de boyutlarına baktığımızda bir ‘PS5 Slim’ versiyonuna ihtiyaç duyulabileceği su götürmez bir gerçek.

Bununla birlikte Amazon Almanya’daki verilerin yüzde 100 güvenilir olmadığının da altını çizelim. Zira ürün sayfasını ziyaret ettiğimizde beklenmedik bir şekilde standart PS5 ile PS5 Digital Edition’ın aynı ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Ancak PS5 Digital Edition’da herhangi bir disk sürücü bulunmadığından daha hafif olması bekleniyordu.