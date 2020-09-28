PlayStation 5 Kontrolcüsü DualSense Parçalara Ayrıldı

Bu sene kasım ayında çıkış yapacak olan PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'in içinde neler olduğunu görmemizi sağlayacak bir görsel ortaya çıktı. Söz konusu bu görsel, kontrolcünün ana işlem kartını, dokunsal geri besleme motorlarını gözler önüne seriyor.

Sony'nin çıkaracağı yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile ilgili birçok şeyi öğrendik: fiyatı, tasarımı, kontrolcüsü, standart ve dijital sürümü. Ayrıca bunlara ek olarak düzenlenen etkinliklerde konsola çıkacak olan oyunlardan bazılarını ve Sony oyunlarının yeni fiyatlandırmalarını da öğrendik.

Konsola dair öğrenemediğimiz şeyler ise biraz daha derinlerde, iç kısımlarda bulunuyor. Evet, konsolun ve kontrolcüsü DualSense'in içi. Henüz şirket tarafından bu konuyla ilgili herhangi bir resmi paylaşım yapılmasa da Impact Controller isimli bir Twitter hesabı DualSense'i eline geçirdi ve parça parça sökerek içinde neler olduğunu takipçileriyle paylaştı.

PS5 kontrolcüsü DualSense parçalarına ayrıldı

Yukarıdan görebileceğiniz görselde cihazın içerisinde neler olduğuna dair oldukça detaylı fotoğraflar bulunuyor. Sol üst köşeden itibaren aşağıya doğru inildiğinde ne alt tarafta ana işlem kartı görülüyor. Peki, bu kontrolcüsünün içinde neler var?

Karta bakıldığında, ortasında beyaz dikdörtgen şeklinde bir mikrofon bulunuyor. Kartın alt tarafında ise USB Type-C girişi yer alıyor. Ayrıca yine fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla kontrolcünün analog çubuklarında PlayStation 4'te kullanılan DualShock'a göre çok büyük farklılıklar yer almıyor.

Sol üstteki fotoğrafın hemen altında PS5 DualSense Controller Adaptive Trigger'ın fotoğrafı bulunuyor. Tek başına bir mekanizma olan bu cihaz, L2 ve R2 düğmelerine baskı uyguluyor ve oyuncunun belli durumlarda bu düğmelere kolayca basmasını engelliyor. Bunun haricinde kontrolcüyü tuttuğumuz yerlerde dokunsal geri besleme motorları yer alıyor. Bu motorlar, kontrolcüyü titreterek belli oyunlarda oyunculara geri besleme sağlıyor.

Şu an için kontrolcüye ve içindekilere dair bildiklerimiz bundan ibaret. Ancak konsolun çıkış tarihi olan 12 Kasım yaklaştıkça bu konuda daha fazla bilginin paylaşılacağı ve ortaya çıkacağı da oldukça muhtemel. Sizin fotoğraflarda dikkatinizi çeken şeyler oldu mu?