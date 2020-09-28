Ünlü Rapçi Travis Scott, Instagram üzerinden kucağında PS5 oyun kolu Dual Sense bulunan bir fotoğraf paylaştı. Görünüşe göre Sony, PS5'i Twitch yayıncıları ya da YouTuber'lardan önce popüler isimlere göndermeyi tercih ediyor.

Oyun dünyasının ismine fazlasıyla aşina olduğu dünyaca ünlü Rapçi Travis Scott, Instagram hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile PlayStation 5’in çıkışını sabırsızlıkla bekleyen oyunseverleri kıskandırmayı başarmış olabilir.

“Güneş doğana kadar oynayacağım” açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafta Scott’ın karşısında devasa bir ekran ve bir o kadar devasa bir ses sistemi yer alıyor. Ancak fotoğrafı dikkat çekici kılan asıl detay, Scott’ın kucağında bulunan PS5 oyun kolu DualSense.

Travis Scott'ın kucağında PS5 oyun kolu DualSense bulunan fotoğrafı

Görünüşe göre Sony, yeni konsolunun tanıtımı için popüler isimlere PlayStation 5’lerini önceden göndermeye başlamış durumda. Yine de Sony’nin YouTuber ya da Twitch yayıncılarından önce bir Rapçiye PS5 göndermiş olması ilginç bir tercih.

Bu arada bilmeyenler için; Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5’in çıkış tarihini 12 Kasım (Türkiye’de 19 Kasım) olarak açıkladı. PlayStation 5’in disk sürücülü standart versiyonu 499 dolar, disk sürücüsü bulunmayan Digital Edition versiyonu ise 399 dolar fiyata sahip olacak.

Haberimizin başında Travis Scott’ın oyun dünyasına yabancı bir isim olmadığından bahsetmiştik. Daha önce popüler battle royale oyunu Fortnite’ta canlı bir konser veren Travis Scott, eş zamanlı 12 milyon oyuncu tarafından izlenmişti.