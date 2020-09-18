eBay'de PlayStation 5'e 25 Bin Dolar Teklif Edildi

eBay'de 800 dolar açık artırma başlangıç fiyatına sahip olan bir PlayStation 5 ön siparişi, 25 bin dolar teklif aldı. Ayrıca an itibarıyla eBay'de bin doların üzerinde teklif almış pek çok PlayStation 5 açık artırması bulunuyor.

Bir ürün ile ilgili arz-talep dengesi bozulduğunda ürünün fiyatının artması ya da karaborsaya düşmesi beklenen bir gelişmedir. Ön siparişe açıldıktan kısa bir süre sonra tükenen PlayStation 5 için de senaryo farklı işlemedi ve bir PS5 ön siparişi vermeyi başaran pek çok kişi, oyun konsolu daha eline ulaşmadan eBay’de satışa çıkardı.

An itibarıyla eBay’de PlayStation 5 araması gerçekleştirdiğimizde ‘ön sipariş onaylı’ onlarca PlayStation 5 ürün sayfası görebiliyoruz. Sayfaları incelediğimizde 600 dolar gibi oldukça iyimser başlangıç fiyatlarına sahip PlayStation 5 açık artırmaları görebildiğimiz gibi, binlerce dolar teklif almış PlayStation 5’ler de bulunuyor.

eBay'deki bazı PlayStation 5 açık artırmaları

eBay’deki çoğu PlayStation 5 listesi oyun konsolu için 750 dolar ile 1000 dolar arasında bir fiyat biçse de 800 dolar başlangıç fiyatına sahip olan bir açık artırmada PlayStation 5, gelen 11 teklifin ardından 25 bin 100 dolar (189 bin 616 TL) fiyata ulaşmış durumda. Bu, açık artırmaya sunulan ürünün gerçekten satılması halinde dünyanın en pahalı PlayStation 5’i olacağı anlamına geliyor.

eBay'de 25.100 dolar teklif alan PlayStation 5

eBay’de açık artırmaya sunulmuş pek çok PlayStation 5 bulunsa da yakında bu açık artırmalardan çoğunun kaldırılacağını söyleyebiliriz. Zira eBay politikalarına göre onaylı ön siparişler üzerinden başlatılan açık artırmalarda ürünün gönderileceği tarih, bir ön sipariş ürünü olduğu gibi bilgilerin muhakkak bildirilmesi gerekiyor ve satış gerçekleştikten sonraki 30 gün içinde ürünün teslim edilmesi gerekiyor.

PlayStation 5’in 12 Kasım’da (Türkiye’de 19 Kasım) piyasaya sürüleceğini düşünürsek eBay’de bugün gerçekleşecek bir satışın ardından PS5’in 30 gün içinde teslim edilemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.