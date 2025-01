Sony, Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak verilecek yeni oyunları açıkladı.

Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Önümüzdeki Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek üç oyun da bugün yapılan açıklamaya belli oldu.

Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay birkaç adet ücretsiz oyun vermesinin yanı sıra yüzlerce oyundan oluşan kütüphaneye erişmenize izin veriyor. Her ay sunduğu ücretsiz oyunların yanı sıra bu kütüphanedeki oyunlarına da yenilerini ekleyen Sony'nin Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak vereceği üç oyunun toplam değeri tam 3.847 TL.

PlayStation Plus Şubat 2025 oyunları

Payday 3 | PS5

High on Life | PS4, PS5

Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5

Bu yeni üç oyun, PlayStation Plus aboneleri tarafından 4 Şubat tarihinden 3 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak edinilebilecek.

PlayStation Plus abonelerine özel Ocak ayında dağıtılan üç ücretsiz oyun olan Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ve The Stanley Parable: Ultra Deluxe'u ücretsiz eklemek için son gün ise 3 Şubat olarak belirlenmiş durumda.

Peki siz Şubat ayının ücretsiz PlayStation Plus oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.