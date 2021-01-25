Çanakkale'de Deniz Yıldızı Fosilleri Ele Geçirildi

Çanakkale'de polis, düzenlediği operasyon sonucu 2 milyon yıllık deniz yıldızı fosilleri ele geçirildiğini açıkladı. Yaşanan olay hakkında 4 şahıs gözaltına alınırken, deniz yıldızı fosillerine ise el konuldu.

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyon sonucu 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen toplam 6 adet deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 şüphelinin, 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosillerini satmaya çalıştığını tespit etti.

Şahıslardan ikisi, daha önce de fosil satmaya çalışırken yakalanmış:

Yapılan açıklamada, düzenlenen operasyon ile M.V, B.Ç, K.T ve A.S isimli 4 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen toplam 6 deniz yıldızı fosiline el konulurken, 4 şüpheli hakkında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen fosiller, yapılan incelemelerin ardından Troya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden M.V ve B.Ç'nin ise bir süre önce de fosil satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.