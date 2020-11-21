Pompeii Harabelerinde İyi Korunmuş 2 İnsan Bedeni Bulundu

Arkeologlar, antik Roma kenti Pompeii yakınlarında yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 2000 yıllık, iyi korunmuş 2 insan bedeni buldu. Cesetlerin, Vezüv Dağı'ndaki volkan patlaması sonucu hayatlarını kaybettiği düşünülüyor.

İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından cumartesi günü yapılan bir açıklamada arkeologların, MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yıkılan antik Roma kenti Pompeii'de yanarak ölen iki erkek bedeninin olağanüstü iyi korunmuş kalıntılarını keşfettiği duyuruldu.

Kalıntılar, antik Pompeii merkezinin 700 metre kuzeybatısındaki Civita Giuliana'da, büyük bir villa alanındaki bir yeraltı odasında bulundu. Pompeii yetkilileri, kurbanların Vezüv Dağı'ndaki ilk kül yağışından kurtulduklarını ancak ertesi sabah meydana gelen güçlü bir volkanik patlamaya yenik düştüğünü söyledi.

Kurbanlardan birinin statü sahibi, diğerininse onun kölesi olduğu düşünülüyor:

İyi korunmuş kafatası kemiklerine ve dişlere bakıldığında kurbanlardan birinin 18-25 yaşları arasında bir genç olduğunu tahmin eden araştırmacılar, bu cesedin omurgasında disk sıkışması olduğunu da tespit etti. Bu bulgudan yola çıkan arkeologlar, genç adamın ağır işlerde çalışan bir köle olduğu varsayımına ulaştı.

Arkeologlara göre daha yaşlı olan diğer adam ise özellikle göğüs bölgesinde sağlam kemik yapısına sahipti ve muhtemelen yüksek statü sahibiydi. Yetkililer, elleri göğsünde ve bacakları bükülü bir şekilde can veren bu adamın 30 - 40 yaşlarında olduğunu tahmin ederken, adamın yüz çevresinde muhtemelen çökmüş tavanın kalıntıları olan beyaz boya parçalarının bulunduğu da bildirildi.

Her iki iskelet de antik Roma döneminde 'cryptoporticus' olarak bilinen ve yapının üst katına çıkan bir yeraltı koridorunda bulundu. Pompeii'deki kazılardan sorumlu Profesör Massimo Osanna, iki kurbanın ölümcül kül, kaya ve zehirli gaz bulutlarından kaçmak için bu yeraltı bölgesinde sığınacak bir yer aradıklarını söyledi.

Kül tabakasında kalan kumaş kıvrımlarından yola çıkılarak genç adamın muhtemelen yünden yapılmış kısa ve kıvrımlı bir tunik giydiği ortaya çıktı. Daha yaşlı olan kurbanın ise pelerin taktığı anlaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan alanda kazı çalışmaları devam ediyor.